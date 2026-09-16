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    Marokkos neuer Minen-Hotspot

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    Dieser Explorer treibt sein Projekt im besten Kupferbecken Afrikas voran

    Marokkos neuer Minen-Hotspot - Dieser Explorer treibt sein Projekt im besten Kupferbecken Afrikas voran
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Talisman Metals exploriert drei Kupfer-Silber-Projektgruppen im Atlasgebirge in Marokko, direkt neben der neuen Tizert-Mine von Managem. Seit kurzem läuft die erste eigene Bohrkampagne auf dem Tirzzit-Projekt an.

     

    Während sich viele Kupferexplorer auf bekannte Reviere in Südamerika oder Zentralasien konzentrieren, hat sich Talisman Metals (AIM: TLM, ISIN: IE000XRZAWV1, WKN: A421QR) ein noch wenig beachtetes Terrain ausgesucht: das Atlasgebirge in Marokko. Das irische Unternehmen hält zu 100 Prozent drei Projektgruppen mit einem Gesamtlandpaket von über 145 Quadratkilometern südlich von Marrakesch und östlich von Agadir. Im Zentrum steht die Suche nach sedimentgebundenen, stratiformen Lagerstätten, weltweit nach porphyrischen Vorkommen die zweitwichtigste Kupferlagerstättenart. Besonders bemerkenswert: Ein Teil der Talisman-Projekte liegt im selben geologischen Becken und in derselben Formation wie die Tizert-Lagerstätte der marokkanischen Bergbaugruppe Managem Group, die 2025 mit einer geplanten Minenlebensdauer von 18 Jahren in Produktion ging und über 1,1 Millionen Tonnen Kupfer an gemessenen und angezeigten Ressourcen verfügt.

     

    Marokko als aufstrebender Kupferstandort

     

    Marokko hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zunehmend attraktiven Ziel für Mineralexploration entwickelt. Bereits 2016 trat ein neuer Bergbaukodex in Kraft, der das Land stärker für ausländische Investitionen öffnete. Im aktuellen Investitionsattraktivitätsindex des Fraser Institute belegt Marokko 2025 weltweit Platz 15, bei der Politikwahrnehmung Rang 25. Das Land verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Häfen, Straßen, Eisenbahnnetz und verlässlicher Stromversorgung, während Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten kontinuierlich erweitert werden. Bislang trägt der Bergbau erst rund 1 Prozent zum marokkanischen Bruttoinlandsprodukt von etwa 400 Milliarden US-Dollar bei, macht aber schon etwa 30 Prozent der Exporterlöse aus.

     

    Durch Freihandelsabkommen mit der EU und den USA sowie eine wachsende Rolle in globalen Lieferketten, unter anderem durch Metallversorgungsverträge mit BMW und Renault sowie Lithium-Raffinationsvereinbarungen mit LG und Yahua, positioniert sich Marokko zunehmend als Lieferant kritischer Rohstoffe für die europäische Energiewende. Die geografische Nähe zu Europa verschafft dem Land dabei einen strukturellen Standortvorteil gegenüber weiter entfernten Bergbauregionen.

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