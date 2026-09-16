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    Chef des Großaktionärs Frasers wird neuer Aufsichtsratschef bei Hugo Boss

    Für Sie zusammengefasst
    • Michael Murray übernimmt den Vorsitz bei Hugo Boss
    • Der Streit mit Frasers Group führte zum Wechsel
    • Frasers hält fast 48 Prozent an Hugo Boss
    Chef des Großaktionärs Frasers wird neuer Aufsichtsratschef bei Hugo Boss
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    METZINGEN (dpa-AFX) - Der erst kürzlich durch den Rücktritt von Stephan Sturm freigewordene Posten des Aufsichtsratschefs bei Hugo Boss ist wieder besetzt. Michael Murray, Chef des Großaktionärs Frasers Group, sei vom Aufsichtsrat als dessen neuer Vorsitzender gewählt worden, teilte der Modekonzern am Mittwoch in Metzingen mit. Murray war bereits seit Mai 2025 Mitglied in dem Gremium.

    Dem Personalwechsel vorangegangen war ein Streit mit Vorgänger Sturm und der Frasers Group: Der frühere Aufsichtsratschef hatte nach der gescheiterten Übernahme durch den britischen Konzern zu Wochenbeginn verkündet, sein Mandat niederzulegen und aus dem Gremium auszuscheiden. Für ihn soll nun als Nachfolger im Aufsichtsrat der Wirtschaftsprüfer Robert Palmer gerichtlich bestellt werden.

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    Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus. Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war dabei schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Sturm war Mitglied und Chef des Gremiums seit Mai 2025./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 38,06 auf Tradegate (16. September 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,81 %/+31,34 % bedeutet.





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