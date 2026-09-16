Die Adecco Group kündigt die Einführung von Salesforce Agentforce Coworker in 40 Ländern an

Heute wird Denis Machuel, CEO der Adecco-Gruppe, gemeinsam mit Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce – sowie den CEOs von Anthropic, NVIDIA und Siemens – im Rahmen der Hauptkeynote der Dreamforce über menschenzentrierte KI diskutieren.

ZÜRICH, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Adecco Group (SIX: ADEN) gab heute die weltweite Einführung von Agentforce Coworker in mehr als 40 Ländern bekannt, nachdem das Pilotprojekt in Großbritannien und Frankreich erfolgreich verlaufen war. Der „KI-Teamkollege" für Unternehmen von Salesforce, der direkt in die Plattform integriert ist und auf der Technologie Claude von Anthropic basiert, unterstützt Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Personalbeschaffung sowie Kunden- und Kandidatenbetreuung.

Die Adecco Group verfügt über eine unbefristete Agentforce-360-Unternehmensvereinbarung mit Salesforce, die es dem Unternehmen ermöglicht, agentische KI in seinen weltweiten Geschäftsbereichen zu skalieren. In zehn Ländern, die 50 % des Umsatzes von Adecco ausmachen, wurde agentenbasierte KI bereits in den Rekrutierungsabläufen eingesetzt. Mit der Einführung von „Coworker" wird die Infrastruktur für agentenbasierte KI nun auf die täglichen Arbeitsabläufe von 27.000 Mitarbeitern ausgeweitet. Damit erhalten die Mitarbeiter einen zentralen Zugang zu Daten, Systemen und Unternehmenswissen, das zuvor über Dutzende von Tools verteilt war. Coworker wird zudem auf Kontextinformationen aus mehr als 2,5 Millionen Interaktionen zwischen Beratern und Bewerbern seit April 2025 zurückgreifen.

Mit Coworker können Vertriebsmitarbeiter und Personalvermittler vorrangige Interessenten identifizieren, Vertriebsbriefings erstellen, Daten zu Interessenten anreichern und den Status von Leads teamübergreifend einsehen. Personalvermittler können zudem Kandidaten auswählen und den Vorab-Screening-, Rekrutierungs- oder Onboarding-Prozess starten.

Denis Machuel sagte: „Wir erleben die größte Neugestaltung der Arbeitswelt seit dem Internet; wir müssen unsere Mitarbeiter mit Technologie und neuen Arbeitsweisen ausstatten. Aufbauend auf unserer erfolgreichen ‚Agentification' im Recruiting bedeutet die Einführung von Coworker, dass unsere Teams Zugang zu einer einzigen Oberfläche haben, die die Kandidatenhistorie und den Kundenkontext genau dann kennt, wenn menschliches Urteilsvermögen am wichtigsten ist."

„Unser Pilotprojekt zeigte bereits innerhalb weniger Tage eine starke Akzeptanz. Dadurch werden unsere Vertriebsteams und Personalvermittler entlastet, sodass sie sich auf das konzentrieren können, was nur Menschen leisten können: eine intensivere Interaktion mit Bewerbern und Kunden."

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Informationen zur Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Personal- und Technologiekompetenz. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit für alle zu gestalten. Über unsere drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Einzelpersonen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, bieten Beratung im Bereich Digital Engineering, um die geschäftliche Transformation voranzutreiben und zu beschleunigen, und befähigen Unternehmen, ihre Belegschaften zu optimieren. The Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit sowie für resiliente Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. The Adecco Group AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert. https://www.adeccogroup.com/





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Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 25,31EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.

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