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    APA ots news

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    UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für...

    Für Sie zusammengefasst
    • UNIQA öffnet Plattform für externe Investoren
    • Fonds, Individualmandate und Club Deals möglich
    • 50 Jahre Erfahrung und drei Milliarden Euro verwaltet
    APA ots news - UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für externe Investoren

    Wien (APA-ots) - - Neuer Geschäftsbereich richtet sich an internationale institutionelle Investoren und große Family Offices

    - Investments über Fondsvehikel sowie Individualmandate und Club Deals möglich

    - 50 Jahre Immobilienerfahrung und rund drei Milliarden Euro Assets under Management in Österreich und den CEE-Kernmärkten

    Die UNIQA Real Estate Management GmbH (UNIQA Real Estate) erweitert ihr Geschäftsfeld und bietet künftig auch Immobilien- Investmentlösungen für externe Investoren an. Mit dem neuen Geschäftsbereich öffnet das Unternehmen seine Investment- und Managementplattform, die sich bislang auf das Immobilienportfolio der UNIQA Group bezog, nun auch für Dritte. Zielkunden sind internationale institutionelle Investoren und große Family Offices, zunächst mit einem Schwerpunkt auf Investoren aus Deutschland und Österreich.

    Für externe Investoren sind unterschiedliche Investmentvehikel vorgesehen. Eine Beteiligung kann über Spezialfonds erfolgen. Darüber hinaus sind je nach Anforderungen des Investors und
    Investmentstrategie auch Individualmandate und Club Deals möglich. "Mit der Öffnung unserer Plattform für externe Investoren machen wir eine Immobilienkompetenz zugänglich, die wir über Jahrzehnte in unseren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aufgebaut haben. Institutionelle Investoren erwarten heute nicht nur Zugang zu attraktiven Immobilien, sondern vor allem ein aktives Management, das sämtliche Phasen des Lebenszyklus von Immobilien abdeckt und die Interessen des Investors konsequent in den Mittelpunkt stellt. Genau diese Erfahrung bringen wir in den neuen Geschäftsbereich ein. Gleichzeitig können wir die Investmentstrukturen flexibel auf die jeweiligen Anforderungen unserer Partner zuschneiden ", sagt Thomas Erdmann, Geschäftsführer der UNIQA Real Estate Management GmbH.

    UNIQA Real Estate ist seit 50 Jahren für das Immobilienmanagement der UNIQA Group verantwortlich. Die Plattform deckt dabei wesentliche Teile der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette inhouse ab. Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das Unternehmen Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Diese strategische und operative Managementkompetenz bildet auch die Grundlage des neuen Drittgeschäfts.

    Das von UNIQA Real Estate gemanagte Immobilienportfolio umfasst mehr als 200 Objekte mit einer Vermietungsfläche von über einer Million Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf den Nutzungsarten Büro, Handel, Hotel und Wohnen. Geografisch konzentriert sich das Portfolio auf Österreich sowie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen und Rumänien. Zum Bestand zählen Core und Core-Plus-Immobilien, die von historischen Wiener Gründerzeithäusern bis zu modernen Büro- und Hotelimmobilien reichen.
    Die UNIQA Group zählt zu den führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern über 18 Millionen Kund:innen. Die langjährige Präsenz der UNIQA Group in den CEE-Märkten und ihre tiefe regionale Verankerung bilden die Grundlage für eine umfassende Markt- und Managementexpertise, von der künftig auch externe Investor:innen profitieren können.

    Auf der Presse-Seite von UNIQA findet sich ein Foto von Thomas Erdmann.

    Pressekontakt Deutschland

    RUECKERCONSULT GmbH
    Dr. Kathrin Dräger
    Tel.: +49 176 19 28 44 49
    Mail: draeger@rueckerconsult.de

    Über UNIQA Real Estate

    Die UNIQA Real Estate Management GmbH mit Sitz in Wien ist die Immobilienmanagement-Plattform der UNIQA Group. Das 1976 gegründete Unternehmen blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Real Estate Management zurück. UNIQA Real Estate bewirtschaftet Immobilien und entwickelt maßgeschneiderte Strategien für einzelne Objekte und Portfolios. Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das Unternehmen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

    Das gemanagte Immobilienportfolio umfasst über 200 Objekte mit über einer Million Quadratmetern Vermietungsfläche. Der Fokus liegt auf Nutzungsarten Büro, Handel, Hotel und Wohnen sowie geografisch insbesondere auf Österreich und den osteuropäischen Kernmärkten Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen.

    www.uniqa-rem.at

    Rückfragehinweis:
    Klaus Kraigher
    Pressesprecher
    UNIQA Insurance Group AG
    Telefon: +43 664 8231997
    E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
    Website: https://www.uniqa.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0064 2026-09-16/10:18







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