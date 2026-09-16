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    Fed: Zinsen anheben in einer Energie-Krise? Parallelen zur Finanzkrise!

    Die Ausgangslage erinnert an den Sommer 2008, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise: der Ölpreis war stark gestiegen (WTI bis über 140 Dollar), die Kapitalmarkt-Zinsen gestiegen

    Die Fed wird heute sehr wahrscheinlich die Zinsen anheben, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren - und sie tut das in einer akuten Energie-Krise! Die Ausgangslage erinnert an den Sommer 2008, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise: der Ölpreis war stark gestiegen (WTI bis über 140 Dollar), die Kapitalmarkt-Zinsen gestiegen. Damals (im Jahr 2008) aber hob die Fed die Zinsen nicht an - wohl aber die EZB (was später als schwerer Fehler klassifiziert wurde!). Mit steigenden Leit-Zinsen wiederum dürfte sich der Abschwung der US-Wirtschaft fortsetzen, nachdem der Iran-Krieg zu immer höheren Kosten für die US-Konsumenten führt. Fast grotesk ist, dass Trump zuvor massive gegen Fed-Chef Powell die Zinsen nicht senken wollte - um dann mit Warsh einen neuen Fed-Chef zu ernennen, der dann die Zinsen erhöht (weil er es aufgrund des Drucks der Märkte tun muss..).

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    Das Video "Fed: Zinsen anheben in einer Energie-Krise? Parallelen zur Finanzkrise!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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