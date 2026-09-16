Die Fed wird heute sehr wahrscheinlich die Zinsen anheben, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren - und sie tut das in einer akuten Energie-Krise! Die Ausgangslage erinnert an den Sommer 2008, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise: der Ölpreis war stark gestiegen (WTI bis über 140 Dollar), die Kapitalmarkt-Zinsen gestiegen. Damals (im Jahr 2008) aber hob die Fed die Zinsen nicht an - wohl aber die EZB (was später als schwerer Fehler klassifiziert wurde!). Mit steigenden Leit-Zinsen wiederum dürfte sich der Abschwung der US-Wirtschaft fortsetzen, nachdem der Iran-Krieg zu immer höheren Kosten für die US-Konsumenten führt. Fast grotesk ist, dass Trump zuvor massive gegen Fed-Chef Powell die Zinsen nicht senken wollte - um dann mit Warsh einen neuen Fed-Chef zu ernennen, der dann die Zinsen erhöht (weil er es aufgrund des Drucks der Märkte tun muss..).

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Das Video "Fed: Zinsen anheben in einer Energie-Krise? Parallelen zur Finanzkrise!" sehen Sie hier..