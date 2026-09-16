NORMA Group - Aktie zeigt Schwäche - 16.09.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,31 % verliert die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der NORMA Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,31 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NORMA Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,60 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um -8,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,00 %. Im Jahr 2026 gab es für NORMA Group bisher ein Plus von +27,78 %.

Während NORMA Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,29 % 1 Monat -13,00 % 3 Monate +9,60 % 1 Jahr +11,76 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 16.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 579,90 Mio.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %.

NORMA Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NORMA Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NORMA Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.