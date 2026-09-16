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    Neotech Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Torrance

    Neotech Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Torrance
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) berichtet, dass es mit den Bohrungen und weiteren Explorationstätigkeiten auf seinem Projekt Torrance in Ontario, Kanada, begonnen hat.

     

    Im Rahmen des vollständig finanzierten Explorationsprogramms wird eine Reihe von geophysikalischen Zielen, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet identifiziert wurden, durch ein bis zu 2.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm untersucht. Zu den weiteren Feldtätigkeiten gehören regionale Probenahmen aus Basalt-Moränenmaterial, Kartierung und Beprobung von Ausbissen sowie geochemische Bodenprobenahmen, um das Konzessionsgebiet weiter zu bewerten und zusätzliche Explorationsziele genauer zu definieren.

     

    Über das Projekt Torrance

     

    Seit das Projekt Torrance Anfang 2026 von Kenorland Minerals Ltd. erworben wurde, wurde es in Vorbereitung auf das aktuelle Explorationsprogramm einer umfangreichen Datenzusammenstellung, Interpretation und einem Genehmigungsverfahren unterzogen. Bei diesen Arbeiten wurden acht vorrangige Zielgebiete für Testbohrungen identifiziert und genauer definiert.

     

    Das Projekt Torrance liegt rund 70 Kilometer südlich des zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Projekts Hecla-Kilmer, das Seltenerd- und Phosphatmineralisierungen beherbergt und im Norden von Ontario liegt.

     

    Das Konzessionsgebiet zeichnet sich durch eine große, ringförmige magnetische Struktur aus, die rund 10 km² umfasst. Trotz des Ausmaßes der geophysikalischen Anomalie sind die Festgesteinsaufschlüsse innerhalb der Claimgrenzen begrenzt. Die anfängliche Bohrplanung konzentriert sich auf ausgeprägte magnetische Hochs und deren Kontaktzonen zu angrenzenden magnetischen Tiefs, was als aussichtsreiche geologische und strukturelle Umgebung für eine Mineralisierung interpretiert wird.

     

    Der Bohrkern aus dem Programm wird geologisch protokolliert, beprobt und zerteilt, wobei repräsentative Proben an akkreditierte Labore geschickt werden, um dort einer geochemischen Multi-Element-Analyse unterzogen zu werden. Die Ergebnisse aus den Bohrungen und der Oberflächenexploration werden verwendet, um die geologische Umgebung und das Mineralpotenzial des Projekts Torrance weiter zu bewerten.

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