UBS stuft Biontech auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress für zwei wichtige Studien Zwischenergebnisse präsentiert, schrieb David Dai am Dienstag. Die Kombinationstherapie aus Pumitamig und Elfetabart gegen kleinzellige Lungenkarzinome habe seine Erwartungen übertroffen und könnte sich als bester Ansatz erweisen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 84,00EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: USD
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