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    Investment Westbalkan

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    Washington prüft mögliche Einflussnahme auf demokratischen Prozess in Bosnien

    US-Abgeordnete fordert OFAC-Prüfung: Der Streit um Dodiks Amtsenthebung und die Rolle des früheren Hohen Repräsentanten Christian Schmidt erreicht Washington.


    Der US-Kongress nimmt einen Vorgang genauer unter die Lupe, der in Bosnien und Herzegowina seit Monaten für Spannungen sorgt: Die republikanische Abgeordnete Celeste Maloy aus Utah hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC), die Sanktionsbehörde des US-Finanzministeriums, gebeten, mögliche sanktionswürdige Handlungen im Zusammenhang mit der Amtsenthebung des früheren Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, zu prüfen. Im Zentrum der eingereichten Unterlagen steht auch das Vorgehen des früheren Hohen Repräsentanten Christian Schmidt.


    Der Brief
    In ihrem auf den 31. August datierten Schreiben an OFAC-Direktor Bradley Smith bezieht sich Maloy auf Material, das der Behörde bereits vorliegt. Es soll die Frage aufwerfen, ob das Vorgehen von Schmidt und der Zentralen Wahlkommission Bosnien und Herzegowinas (CEC) im Fall Dodik in den Anwendungsbereich bestehender Sanktionsinstrumente für den Westbalkan fällt oder Tatbestände des Global-Magnitsky-Programms berührt. Maloy bat um eine zügige Prüfung – ein in Washington üblicher Vorgang, mit dem Kongressabgeordnete ihrer Aufsichtsfunktion über die Exekutive nachkommen, wenn ihnen Hinweise auf möglicherweise sanktionswürdiges Verhalten vorliegen.


    Hintergrund: Der Fall Dodik
    Anlass ist ein Verfahren, das bereits anderthalb Jahre zurückliegt. Im Februar 2025 verurteilte ein Gericht in Bosnien und Herzegowina Dodik, weil er Gesetze unterzeichnet hatte, die Schmidt zuvor in seiner Funktion als Hoher Repräsentant gestoppt hatte. Ein Berufungsgericht bestätigte das Urteil im Juni: eine einjährige Haftstrafe sowie ein sechsjähriges Verbot, erneut für das Präsidentenamt der Republika Srpska zu kandidieren.


    Grundlage der Verurteilung waren Änderungen am Strafgesetzbuch, die Schmidt im Juli 2023 erlassen hatte und die eine eigene Strafnorm für die Nichtumsetzung von Entscheidungen des Hohen Repräsentanten schufen. Nach Angaben des Büros des Hohen Repräsentanten (OHR) sollten diese Änderungen zunächst vorläufig gelten, bis das Parlament in Sarajevo sie regulär verabschiedet – ein Instrument, das in der Logik des Dayton-Rahmens seit Jahren zur Absicherung von Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsordnung eingesetzt wird.


    Schmidt selbst kündigte im Mai an, sein Amt nach knapp fünf Jahren aus eigenem Entschluss aufzugeben, und bat den Lenkungsausschuss des Peace Implementation Council, die Nachfolgesuche einzuleiten. Seit dem 1. Juli führt Louis Crishock das Amt kommissarisch.


    Stimmen aus Banja Luka
    Bosnisch-serbische Politiker sehen in Maloys Vorstoß ein positives Signal. Radovan Kovačević, Delegierter im Völkerhaus der Parlamentarischen Versammlung Bosnien und Herzegowinas, äußerte sich gegenüber der Daily Caller News Foundation (DCNF), die als erste über den Brief berichtete, zustimmend. Er hält Schmidts Änderung des Strafgesetzbuchs für die eigentliche Ursache der späteren Verurteilung Dodiks und spricht von einer aus seiner Sicht unzulässigen Einmischung in den demokratischen Prozess der Republika Srpska. Auf die Frage, ob Washington die beteiligten Amtsträger sanktionieren solle, antwortete er mit einem klaren Ja.


    Washingtons Kurs auf dem Westbalkan
    Der Vorstoß reiht sich in eine erkennbare Neujustierung der amerikanischen Politik gegenüber der Republika Srpska ein. Die USA hatten 2017 erstmals Sanktionen gegen Dodik verhängt und 2022 ausgeweitet; im Oktober 2025 nahm die Trump-Administration Dodik und zahlreiche weitere mit der Republika Srpska verbundene Personen und Organisationen wieder von der Liste. Zugleich hält Washington offiziell an seiner Grundlinie fest: Ein Sprecher des State Department betonte zuletzt, die USA stünden weiterhin zum Dayton-Abkommen und zur territorialen Integrität Bosnien und Herzegowinas und würden diplomatische Mittel gegen destabilisierende Handlungen einsetzen – ungeachtet dessen, dass Dodik im Mai in einem DCNF-Interview Präsident Trump direkt um Unterstützung für eine Unabhängigkeit der Republika Srpska gebeten hatte, was die US-Regierung bislang nicht mitträgt.


    Kovačević wertet die bisherigen Entwicklungen bereits als Erfolg amerikanischer Politik und schreibt der Trump-Administration einen wesentlichen Anteil daran zu, dass Schmidt sein Amt niedergelegt hat.


    Offene Fragen
    Weder das State Department noch Maloys Büro äußerten sich vor Veröffentlichung des DCNF-Berichts zu dem Vorgang, und auch das Büro des Hohen Repräsentanten hat bislang keine Stellungnahme abgegeben. Ob OFAC die Prüfung tatsächlich aufnimmt und zu welchem Ergebnis eine solche Untersuchung käme, ist offen.

    Klar ist: Mit der Anfrage nutzt der Kongress ein etabliertes Instrument seiner Kontrollfunktion, um Vorwürfen nachzugehen, die von bosnisch-serbischer Seite seit Längerem erhoben werden – unabhängig davon, wie die Prüfung am Ende ausfällt, dürfte sie zur Aufklärung eines Vorgangs beitragen, der die politische Lage in Bosnien und Herzegowina weiterhin prägt.






    Autor
    Frank Tetzel
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    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
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    Verfasst von Frank Tetzel
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