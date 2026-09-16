Kanada als EU-Sondermitglied – das ist geplant

Der Vorstoß wäre ein Novum. Einen Status als "assoziiertes Mitglied" kennt das geltende EU-Vertragswerk bislang nicht. Eine reguläre Mitgliedschaft Kanadas wäre zudem rechtlich kaum möglich: Artikel 49 des EU-Vertrags sieht ausdrücklich vor, dass ein "europäischer Staat" einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft stellen kann. Was Brüssel und Ottawa nun ausloten, wäre daher ein maßgeschneiderter Zwischenstatus, enger als eine gewöhnliche Partnerschaft, aber ohne vollständige EU-Mitgliedschaft und wohl auch ohne automatischen Zugang zum Binnenmarkt.

Kanada könnte zum ersten außereuropäischen Staat mit einem neuartigen Sonderstatus bei der Europäischen Union werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union vor, Kanada die Tür zu einer "assoziierten Mitgliedschaft" zu öffnen. Kanadas Premierminister Mark Carney saß im Europäischen Parlament in Straßburg im Saal. Nach der Ankündigung erhielt er stehende Ovationen.

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Der politische Hintergrund ist, dass Europa und Kanada in einer zunehmend konfliktreichen Welt eine engere Verbindung mit einem Gleichgesinnten suchen. Im Fokus stehen Verteidigung, Energie, kritische Rohstoffe, Technologie, künstliche Intelligenz und die Arktis. Kanada wiederum versucht unter Carney, seine enorme wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA zu verringern. Noch immer gehen rund 72 Prozent der kanadischen Exporte in die Vereinigten Staaten. Carney will deshalb den Handel mit anderen Regionen deutlich ausbauen.

In einem wichtigen Bereich ist Kanada bereits weiter in die europäischen Strukturen vorgedrungen als jedes andere außereuropäische Land. Im Juni wurde es offiziell zum ersten nicht-europäischen Staat, der am EU-Verteidigungsinstrument SAFE teilnehmen darf, an dem unter anderem Rheinmetall, Airbus, Thales, Leonardo und die deutsche Quantum Systems maßgeblich beteiligt sind. Das 150 Milliarden Euro schwere Programm soll gemeinsame Rüstungsbeschaffungen und den Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie fördern. Kanadische Unternehmen können dadurch an SAFE-finanzierten Beschaffungsprojekten beteiligt werden.



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Ganz reibungslos dürfte eine noch engere Anbindung allerdings nicht werden. Selbst das vor rund einem Jahrzehnt ausgehandelte Freihandelsabkommen CETA ist noch immer nicht von allen EU-Staaten vollständig ratifiziert. Hinzu kommen Differenzen etwa beim europäischen CO₂-Grenzausgleich sowie bei Entwaldungs- und Pestizidregeln.

Trotzdem wäre eine assoziierte Mitgliedschaft ein historischer Schritt. Sie könnte zeigen, dass die EU ihre Partnerschaften künftig weniger geografisch und stärker strategisch definiert. Kanada wäre damit kein 28. EU-Mitglied im klassischen Sinn, aber möglicherweise der erste Staat außerhalb Europas mit einem eigens geschaffenen Platz direkt am europäischen Tisch.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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