Von der Leyen will Europa besser für Klimakrise wappnen

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa besser auf die schon spürbaren und zunehmenden Folgen des Klimawandels vorbereiten. Im Oktober werde die Behörde eine neue Strategie vorstellen, wie besser mit den Auswirkungen umgegangen werden kann, sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. "Es waren die heißesten Sommermonate aller Zeiten - aber vielleicht die kühlsten der kommenden Jahre."

Man werde die 100 am meisten gefährdeten Gebiete in Europa ermitteln, sagte von der Leyen. "Und wir werden die Risiken abschätzen - und auf welcher Ebene dagegen vorgegangen werden muss." Damit werde ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz erreicht, bis auf die lokale Ebene. Darüber hinaus wolle die Kommission eine Klimaversicherung für Verluste durch Katastrophen angehen.