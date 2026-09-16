JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe sich an den Geschäftsbedingungen des Bremsenherstellers bisher wenig geändert, schrieb Akash Gupta am Dienstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Für Trucks seien die Bestelloptionen in den USA im laufenden Jahr erschöpft, bevor sie 2027 wegen neuer Umweltvorschriften teurer würden./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

