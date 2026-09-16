JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen Mitte November würden ein wichtiger Kursfaktor, schrieb Akash Gupta am Dienstag in seinem ersten Ausblick. Auf Sicht von zwölf bis achtzehn Monaten rät er, mögliche Kursrückschläge zum Einstieg zu nutzen. Anleger sollten sich vorübergehender Abwärtsrisiken bewusst sein. Er glaubt aber, dass diese im Kurs schon eingepreist sind./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,66EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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