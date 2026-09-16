GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 86 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ben Rada Martin kappte am Dienstag seine Absatzerwartungen für das zweite Halbjahr etwas. Teilweise aufgewogen werden die Effekte durch erwartete Preissteigerungen des Baustoffkonzerns./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 69,38EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

