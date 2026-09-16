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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt AB-Inbev-Kursziel auf 79 Euro
    • AB Inbev von Hold auf Buy deutlich hochgestuft
    • Werbeausgaben steigern Wachstum, Gewinn und Kurse
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 79 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Er empfahl AB Inbev und Campari zum Kauf. Positiv wertet er hier die Ergebnisse seiner Analyse der Daten bezüglich Werbung und Verkaufsförderung (A&P) für 25 Konsumgüterkonzerne in Europa und den USA über die vergangenen 28 Jahre. Die Auswertung habe gezeigt, dass Unternehmen, die die A&P-Ausgaben im Vergleich zum Umsatz hochfahren konstant besser bei Wachstum, Gewinn- und Kursentwicklung abschneiden. Bei Diageo, Remy, Pernod und Carlsberg rät er demnach eher zur Vorsicht./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 0346 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 68,94 auf Tradegate (16. September 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1599. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +14,59 %/+40,70 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 79 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,00, was eine Steigerung von +14,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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