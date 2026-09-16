Maß Bier fünfmal so teuer wie 1985

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Maß Bier auf der Münchner Wiesn wird in diesem Jahr nur mäßig teurer - aber im Langfristvergleich seit 1985 ist der Preis um das Fünffache gestiegen. Damit übersteigt die "Wiesnflation" die allgemeine Teuerungsrate in Deutschland massiv. Das schreibt Andreas Rees, der Chefökonom der Unicredit in Deutschland, in der neuen Ausgabe eines Newsletters - aus gegebenem Anlass: Am Samstag wird der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bei der Eröffnung das erste Fass anzapfen.

Die Bierpreise auf der Wiesn - beziehungsweise der Ärger darüber - sind in München seit Jahrzehnten Thema. In nackten Zahlen: Dieses Jahr kostet die Maß Bier im Schnitt 15,61 Euro, 2,4 Prozent teurer als im vergangenen Jahr. Damit ist die Bierpreisinflation auf der Wiesn in diesem Jahr niedriger als die allgemeine Teuerung, die voraussichtlich bei an die drei Prozent liegen wird. Quelle für die Wiesnbierpreise sind die Daten des Münchner Statistikamts.