DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1770 auf 1734 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Nach der Auswertung einer Werbungs- und Verkaufsförderungsanalyse empfahl er aber AB Inbev und Campari zum Kauf./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 18,63EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,34

Kursziel alt: 17,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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