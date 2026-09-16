Deutsche Börse-News
Tausch von Technologie-ETF in weltweite Aktien
- KI-Skepsis treibt Anleger aus Nasdaq-ETFs
- Weltindizes und US-Aktien gewinnen an Beliebtheit
- Öl-ETCs gefragt, Gold-ETCs meist abgegeben
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Auch am ETF-Markt steigt die Skepsis gegenüber KI. Viele nehmen Gewinne aus Tech-Aktien mit und streuen breiter. Der erneute Ölpreisanstieg sorgt für viel Umsatz mit Öl-ETCs.
16. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Neu aufgeflammte KI-Sorgen und der nochmals höhere Ölpreis bestimmen den ETF-Handel. Insgesamt überwiegen zwar die Käufe, wie Frank Mohr von der Société Générale berichtet. "Nasdaq-ETFs werden aber eindeutig verkauft."
Die Chefs wichtiger KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI hatten eindringlich vor den Risiken von KI gewarnt und eine Verlangsamung der Entwicklung eingefordert. Am ETF-Markt ist die Skepsis gegenüber KI schon spürbar: "Wir sehen einen Switch von Tech- in die breiter streuenden globalen Indizes", berichtet Mohr. Nasdaq-Tracker würden kräftig verkauft. "Offenbar traut man dem Thema KI nicht mehr."
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Gewinnmitnahmen und breite Streuung
Gekauft werden Mohr zufolge dafür MSCI World-Tracker, etwa von iShares und Xtrackers oder der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80) sowie der neue Vanguard FTSE Global All-Cap (IE000VAHT5T0). Der Letztere bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die Gesamtkostenquote liegt nur bei 0,07 Prozent. Für den extrem beliebten Vanguard FTSE All-World hatte Vanguard die Kosten kürzlich von 0,19 auf 0,14 Prozent gesenkt.
Auch US-Aktien stehen bei der Société Générale-Kundschaft auf den Einkaufslisten, etwa der SPDR S&P 500 (IE000XZSV718). Europäische Aktien würden ebenfalls mehr ge- als verkauft, spielten aber keine so große Rolle. "Deutsche Aktien machen nur 4 Prozent der Umsätze von Aktien-ETFs aus", ergänzt Mohr. Beliebt hier: DAX-Tracker von iShares (DE0005933931) oder Xtrackers (LU0274211480), aber auch ShortDAX-ETFs, mit denen auf Kursverluste gesetzt wird.
Kein Sommerloch
Im Sommer wurde mehr als kräftig in ETFs investiert, wie das ETF-Analyse- und Handelshaus Crossflow berichtet: "Von wegen Sommerloch! Ein Investitionsvolumen von 128,3 Milliarden Euro innerhalb von nur drei Monaten hat der europäische ETF-Markt noch nie zuvor gesehen", heißt es. Crossflow setzt die Volumen ins Verhältnis zu den Vorjahren: "Während das durchschnittliche monatliche Investitionsvolumen 2022 im Aktienbereich noch bei 4,3 Milliarden Euro lag, waren es 2024 bereits 16,5 Milliarden Euro, letztes Jahr 20,9 Milliarden Euro und bis August nun stramme 29 Milliarden Euro im Monat." Damit habe sich der Zufluss innerhalb weniger Jahre mehr als versechsfacht.
Mehr dazu: crossflow.de
"Alles, was mit Öl zu tun hat"
Bei der ICF Bank geht es um "Rohstoffe, Rohstoffe und Rohstoffe", wie Frank Wöllnitz meldet. Der Ölpreis ist zuletzt deutlich gestiegen. Das Barrel Brent kostet am Dienstagmittag 108 US-Dollar - der höchste Stand seit Mai. "Alles, was mit Öl zu tun hat, ist gesucht, etwa WTI-ETCs", meldet Wöllnitz. "Massive Käufe" sieht er auch für den WisdomTree Broad Commodities (IE00BKY4W127), der den Bloomberg Commodity Total Return Index abbildet. Bei Lang & Schwarz geht in Öl-ETCs wie dem WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6D55) viel um, wie Andreas Schröer berichtet. "Das sind vor allem Käufe."
Nicht mehr so gut an wie in den Vorwochen kommen Wöllnitz zufolge Gold-ETCs und Goldminen-ETFs. "Die werden überwiegend abgegeben", stellt er fest. Eine Ausnahme: der währungsgesicherte Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Schröer zufolge wird noch auf den VanEck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91) gesetzt. Der Goldpreis hat einen großen Teil seiner Gewinne aus dem August wieder abgegeben. Die Unze kostet aktuell 4.265 US-Dollar.
Gold-ETCs beliebt wie nie
Im August flossen Gold-ETCs so viele Mittel zu wie noch nie. Crossflow spricht von "einem echten Kracher" mit 5,7 Milliarden Euro an Zuflüssen - den höchsten, seitdem es ETCs gebe. Dabei landeten gleich drei Physical Gold-ETCs auf den vorderen Plätzen der Top 10-Tabelle mit den höchsten Mittelzuflüssen in ETFs und ETCs, und zwar der iShares Physical Gold, der Invesco Physical Gold und der Amundi Physical Gold.
Gesundheitsaktien gefragt
Was weitere Branchen angeht, sind Gesundheit und Energie Themen. "Gesundheitsaktien werden meist gekauft", meldet Mohr mit Blick auf den iShares Nasdaq US Biotechnology (IE00BYXG2H39). Eher abgestoßen würden Energie-ETFs. "Das dürften Gewinnmitnahmen sein." Ein Favorit der ICF-Kundschaft bleibt der L&G Clean Water (IE00BK5BC891). Ebenfalls gesucht: der WisdomTree Europe Infrastructure (IE000AFVONT7).
Anleihen: Nicht mehr nur Geldmarkt
Im Handel mit Anleihen-ETFs dominieren einmal mehr Geldmarkt-Tracker, wie Mohr feststellt. Doch auch eine breite Palette anderer Produkte sei beliebt: US-inflationsindexierte Anleihen (TIPS) etwa, dazu spanische Staatsanleihen oder Covered Bonds.
Einiges los ist Schröer zufolge im Handel mit Krypto-ETNs, mit Zu- und Abflüssen. "Da geht es fast nur um Bitcoin, nicht die zweite oder dritte Reihe." Der Bitcoin wird aktuell zu knapp 77.000 US-Dollar gehandelt - trotz jüngstem Anstieg immer noch deutlich unter dem Rekordstand von Oktober bei über 125.000 US-Dollar.
Von Anna-Maria Borse, 16. September 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Mit Quellen einstellen haperts noch etwas beim Nixwisser.
Upexi ist schon eine spekulative Sache. Seit anfang 2025 kaufen sie Solana die gesperrt sind und erhalten diese dafür mit Abschlag. Ist die Sperre vorbei werden die Solana gestaked und mit den Einnahmen werden dann wieder Solana gekauft. Durch den Solanarückgang sitzen sie auf Buchverlusten und wenn Solana nicht steigt gehen sie pleite. Nur 74 Millionen Aktien aber begeben ab und zu Wandelanleihen.
1. Die technischen Kernmerkmale
- Extreme Geschwindigkeit: Solana verarbeitet tausende Transaktionen pro Sekunde (TPS). Transaktionen sind meist in weniger als einer Sekunde finalisiert. [https://solana.com/learn/what-is-solana, https://www.solanacompany.co/blogs/what-is-solana-used-for, https://www.revolut.com/blog/post/what-is-solana/]
- Minimale Kosten: Eine typische Transaktion kostet nur den Bruchteil eines Cents (oft weit unter 0,01 €). Zum Vergleich: Bei Ethereum können die Gebühren bei hoher Netzlast auf zweistellige Euro-Beträge steigen. [https://www.solanacompany.co/blogs/what-is-solana-used-for, https://solana.com/learn/what-is-solana]
- Proof of History (PoH): Das ist Solanas technisches Alleinstellungsmerkmal. Es funktioniert wie eine „dezentrale Uhr“. Die Computer im Netzwerk müssen sich nicht ständig untereinander abstimmen, wie spät es ist, sondern können Transaktionen mit einem historischen Zeitstempel sofort chronologisch einordnen. Das spart enorm viel Zeit und Rechenkraft. [https://www.blockchain.com/learning-portal/tokens/solana-explained, https://www.investopedia.com/solana-5210472, https://de.wikipedia.org/wiki/Solana_(Blockchain)]
2. Wofür wird das Netzwerk genutzt?
Solana ist eine offene Plattform für Entwickler, die sogenannte Smart Contracts (automatisierte Verträge) unterstützt. Die Hauptanwendungsgebiete sind: [https://en.wikipedia.org/wiki/Solana_(blockchain_platform), https://de.wikipedia.org/wiki/Solana_(Blockchain)]
- DeFi (Dezentrale Finanzen): Handel,
Kreditvergabe und Verleih von Kryptowährungen ohne Banken als
Mittelsmann.
[https://www.revolut.com/blog/post/what-is-solana/,
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
- Web3-Apps & Gaming: Spiele, bei denen Gegenstände den Spielern als echte Krypto-Assets gehören und blitzschnell im Spiel gehandelt werden können. [https://www.revolut.com/blog/post/what-is-solana/, https://www.bunq.com/resources/glossary/solana]
- Memecoins & NFTs: Aufgrund der
niedrigen Gebühren ist Solana der absolute Hotspot für digitale
Kunst (NFTs) und das spekulative Handeln von Trend-Token
(Memecoins). [
>> Externen Inhalt hier ansehen << https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/what-is-solana]
3. Was ist der SOL-Token?
SOL ist die native Kryptowährung des Netzwerks. Wer Solana nutzt,
braucht SOL für zwei Dinge: [
>> Externen Inhalt hier ansehen << https://en.wikipedia.org/wiki/Solana_(blockchain_platform)]
- Gebühren (Gas Fees): Jede Aktion auf der Blockchain kostet eine winzige Menge SOL.
- Staking: Nutzer können ihre SOL-Token
"einfrieren" (staken), um das Netzwerk abzusichern, und erhalten
dafür eine Art Zinsbelohnung.
[https://www.bunq.com/resources/glossary/solana,
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
4. Die Kehrseite (Kritikpunkte)
Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Solana steht in der Krypto-Community auch für bestimmte Risiken:
- Zentralisierungs-Vorwurf: Da das Netzwerk so schnell ist, müssen die Validierer (die Server, die das Netzwerk betreiben) extrem teure, leistungsstarke Hardware besitzen. Das können sich private Nutzer kaum leisten, weshalb das Netzwerk von professionellen Rechenzentren dominiert wird.
- Netzwerkausfälle: In der Vergangenheit kam es unter extrem hoher Last (z. B. bei riesigen Memecoin-Anstürmen) mehrfach zu kompletten Stillständen des Netzwerks, was bei Kritikern für Imageverluste sorgte.
Möchtest du genauer wissen, wie Proof of History im Vergleich zu Bitcoins Proof of Work funktioniert, oder überlegst du, wie man SOL als Investment im Portfolio einordnet?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Bei Finanzfragen solltest du dich an einen Experten wenden. https://support.google.com/websearch?p=aimode
ich will wissen ob solana wichtig ist
Ja, Solana ist in der heutigen Kryptowelt extrem wichtig. Das Netzwerk hat sich als die mit Abstand bedeutendste Alternative zu Ethereum etabliert und ist technologisch sowie wirtschaftlich ein unverzichtbarer Pfeiler des gesamten Krypto-Ökosystems geworden.
Wie wichtig Solana aktuell ist, lässt sich an handfesten Daten und Entwicklungen festmachen:
1. Spitzenreiter bei der echten Nutzung (Aktivität)
Solana bricht regelmäßig Rekorde bei der tatsächlichen Nutzung. Im August verzeichnete das Netzwerk die historische Marke von 5,2 Milliarden Transaktionen in einem einzigen Monat und wickelt an manchen Tagen weit über 160 Millionen Transaktionen täglich ab. Kein anderes großes Blockchain-Netzwerk kommt auch nur ansatzweise an diese Frequenz heran. [https://cryptoslate.com/solana-processed-5-2-billion-transactions-after-revenue-collapsed-87-heres-what-changed/, https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/solana-just-set-time-record-150800457.html]
2. Das finanzielle Schwergewicht
- Marktkapitalisierung: Mit einem Gesamtwert aller SOL-Token von rund 59 Milliarden US-Dollar ist Solana fest in den Top 5 der wertvollsten Kryptowährungen weltweit verankert. [https://changelly.com/blog/solana-price-prediction/]
- Einnahmen & DeFi: Solana-Anwendungen generieren massive Umsätze. Das dezentrale Finanzökosystem (DeFi) auf Solana hält Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Beim täglichen Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEX) hat Solana den Marktführer Ethereum phasenweise sogar überholt. [https://www.countdefi.com/blog/the-pros-and-cons-of-solana-is-it-the-future-of-blockchain-or-a-temporary-trend, https://www.altrady.com/blog/crypto-trading-strategies/solana-volume-overtakes-ethereum-2026]
3. Warum die Tech- und Finanzwelt Solana wichtig findet
Solana ist nicht mehr nur ein Spielplatz für Krypto-Insider, sondern treibt echte Innovationen voran:
- Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA): Solana ist führend beim Trend, echte Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen. Der Wert von tokenisierten Aktien (wie z. B. digitale Abbilder von Nvidia- oder Apple-Aktien) auf Solana stieg sprunghaft auf fast 700 Millionen Dollar. [https://solanacompass.com/news/solana-tokenized-equity-supply-hits-684m-record-as-xstocks-crosses-800m-aum]
- Massenmarkttauglichkeit: Große Zahlungsdienstleister (wie Visa oder Stripe) nutzen Solana experimentell für weltweite Stablecoin-Zahlungen, weil Transaktionen hier weniger als einen Cent kosten und in Sekundenbruchteilen erledigt sind. [https://www.vaneck.com/us/en/blogs/digital-assets/solana-101-a-beginners-guide/, https://coinbureau.com/analysis/is-solana-good-investment, https://coinstats.app/ai/a/price-potential-solana, https://changenow.io/blog/solana-crypto-investment]
4. Einzigartiger Marktstatus: Der „Ethereum-Killer“
In den Anfangsjahren gab es hunderte Blockchains, die Ethereum verdrängen wollten. Fast alle sind gescheitert. Solana ist als einziger echter Konkurrent übrig geblieben, der eine völlig andere technologische Architektur (monolithisch und ultraschnell) bietet, anstatt auf komplizierte "Unter-Netzwerke" (Layer 2) wie Ethereum zu setzen. Wenn Entwickler heute eine Krypto-App für Millionen von Menschen bauen wollen, führt kaum ein Weg an Solana vorbei. [https://changenow.io/blog/solana-crypto-investment, https://coinbureau.com/analysis/is-solana-good-investment]
Zusammenfassend: Würde Solana heute plötzlich verschwinden, würde ein riesiger Teil des modernen Krypto-Handels, der digitalen Kunst (NFTs), der Memecoin-Kultur und der künftigen Krypto-Infrastruktur für Banken in sich zusammenbrechen.
Möchtest du wissen, wie man SOL kauft, oder interessiert dich, ob Solana langfristig sogar Ethereum einholen könnte?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Bei Finanzfragen solltest du dich an einen Experten wenden. https://support.google.com/websearch?p=aimode
kann man sol mit eth vergleichen
Ja, man kann Solana (SOL) und Ethereum (ETH) hervorragend miteinander vergleichen. Tatsächlich ist es das am intensivsten diskutierte Duell auf dem gesamten Kryptomarkt.
Beide Plattformen verfolgen dasselbe grundlegende Ziel: Sie wollen ein „dezentraler Weltcomputer“ sein, auf dem Entwickler Apps, Finanzprotokolle (DeFi) und digitale Vermögenswerte aufbauen können. Allerdings gehen sie bei der Umsetzung völlig unterschiedliche Wege.
Hier ist der direkte Vergleich der beiden Giganten auf einen Blick:
Der direkte Vergleich (Gegenüberstellung)
|Merkmal
|Ethereum (ETH)
|Solana (SOL)
|Philosophie
|Modular: Das Hauptnetzwerk bleibt sicher und langsam; die eigentliche Aktivität wird auf „Unter-Netzwerke“ (Layer 2s wie Base oder Arbitrum) ausgelagert.
|Monolithisch: Alles passiert auf einer einzigen, ultraschnellen Ebene. Keine Aufsplittung nötig.
|Transaktionen pro Sekunde (TPS)
|Ca. 15 – 30 auf der Hauptebene.
|In der Praxis oft mehrere Tausend.
|Kosten pro Transaktion
|Variabel, oft zwischen 1 € und über 10 € (auf Layer 2 deutlich günstiger).
|Konstant winzig, meist weit unter 0,01 €.
|Netzwerk-Sicherheit & Stabilität
|Extrem hoch. Gilt nach über 10 Jahren Laufzeit als nahezu unzerstörbar.
|Gut, aber anfälliger. Hatte in der Vergangenheit vereinzelt mit kompletten Netzwerkausfällen zu kämpfen.
|DeFi-Größe (Gesperrtes Vermögen)
|Marktführer. Hält mit rund 55 Mrd. USD das meiste Kapital der Krypto-Welt.
|Aufholjagd. Kleineres Gesamtvolumen (ca. 8 Mrd. USD), überholt ETH aber teilweise beim täglichen Handelsvolumen.
Die jeweiligen Stärken und Schwachstellen
Warum Ethereum (ETH) oft bevorzugt wird:
- Der Festungseffekt: Ethereum ist das älteste und bewährteste Smart-Contract-Netzwerk. Institutionelle Großanleger (wie BlackRock) und Banken vertrauen Ethereum am meisten, weshalb es dort auch echte regulierte ETFs gibt.
- Dezentralisierung: Jeder durchschnittliche PC kann helfen, das Ethereum-Netzwerk zu betreiben. Das macht es extrem widerstandsfähig gegen Zensur oder Angriffe.
Warum Solana (SOL) oft bevorzugt wird:
- Perfekte User Experience (UX): Da alles
auf einer einzigen Chain abläuft, müssen Nutzer keine Token
zwischen verschiedenen Unter-Netzwerken hin- und herwechseln. Das
macht Krypto-Apps so einfach zu bedienen wie herkömmliche
Webseiten. [
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- Der Retail-Magnet: Wegen der nicht spürbaren Gebühren zieht Solana den Großteil der alltäglichen Krypto-Nutzer an – egal ob für das Spekulieren mit Memecoins oder für schnelle Zahlungen.