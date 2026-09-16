UBS stuft BARCLAYS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beleuchtete am Mittwoch Signale der US-Konkurrenz auf einer Konferenz, die Fragen hinsichtlich eines schwächeren dritten Quartals im Kapitalmarktgeschäft aufwerfen. Generell seien Barclays-Aktien als einer seiner Branchenfavoriten aber zu günstig, um sie bei solch starker Ergebnisdynamik links liegenzulassen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 5,57EUR auf Tradegate (16. September 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
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