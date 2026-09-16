Die perfekte KI-Aktie
Ist die Siemens-Aktie der Top-Pick für den Jahresendspurt?
Bernstein macht Siemens zur Top-Aktienidee fürs zweite Halbjahr: 330 Euro Kursziel, 25 Prozent Luft nach oben. Treiber sind Digital Industries, Smart Infrastructure sowie die Abspaltung von Siemens Healthineers.
- Bernstein setzt Siemens auf 330 Euro Kursziel
- KI treibt Digital Industries und Margen an
- Healthineers-Abspaltung stärkt den Siemens-Fokus
- Report: KI braucht Strom
Bernstein sieht in Siemens seine beste Aktienidee für den Rest des Jahres 2026 und traut dem Konzern 25 Prozent Kurspotenzial zu. Die Analysten um Alasdair Leslie heben das Kursziel auf 330 Euro an und bestätigen die Einstufung Outperform. Die Aktie schloss zuletzt bei 263 Euro.
Aus Sicht der Bank treffen bei Siemens derzeit drei Entwicklungen zusammen. Nach Jahren reinen KI-Infrastrukturaufbaus rückt nun die Phase der KI-Anwendung in der realen Wirtschaft in den Vordergrund, und Siemens sei über beide Kernsparten daran beteiligt.
Zugleich stehe Digital Industries an einem Wendepunkt bei Zyklus und Margen, den künstliche Intelligenz strukturell verstärken könne. Drittens komme mit der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers eine jahrelange Portfoliobereinigung zum Abschluss, wodurch künftig rund 90 Prozent des Konzerngewinns auf Digital Industries und Smart Infrastructure entfallen und das Geschäft übersichtlicher wird.
Bei Digital Industries erwartet Bernstein die größte Ergebnisverbesserung. Die Automatisierungssparte erhole sich von einem tiefen zyklischen Einbruch, während KI durch smartere Automatisierung, Simulationen und digitale Zwillinge das strukturelle Wachstum anheben könne.
Die Sparte Smart Infrastructure wächst bereits kräftig und könnte sich laut Bericht noch beschleunigen. Die Sparte zählt zu den am schnellsten wachsenden Rechenzentrumsgeschäften unter den Wettbewerbern, die Umsätze dort haben sich seit 2022 mehr als verdreifacht.
Als nächste Kurstreiber nennt Bernstein Ergebnisüberraschungen im zweiten Halbjahr, den Wechsel zum Software-Abo-Modell sowie die für Dezember erwartete Einleitung der Healthineers-Abspaltung, die im Februar 2027 abgeschlossen werden soll.
Für 2027 rechnen die Analysten mit einem operativen Umsatzplus von 11 Prozent, stärker als vom Konsens erwartet, bei einer Marge von 18,6 Prozent.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion