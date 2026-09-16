Milliardenmarkt im Wandel: Dieser Schritt sorgt jetzt für Aufsehen

Die Einrichtung soll ab dem vierten Quartal 2026 praktische Schulungen ermöglichen und den Einsatz moderner Produktionstechnologien in der Biopharmaindustrie vorantreiben. Nach Angaben von Sartorius sollen dort jährlich mehr als 1.000 Wissenschaftler, Ingenieure und Studenten Erfahrungen mit den neuen Verfahren sammeln.

Der Biopharmaspezialist Sartorius treibt den Wandel in der Arzneimittelproduktion voran. Gemeinsam mit dem National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) plant das Unternehmen in Dublin ein neues Trainingszentrum für sogenannte intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sartorius bringt eigene Technologie ein

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Pionic-Plattform von Sartorius. Das Unternehmen stattet das Trainingszentrum mit seiner modularen Technologie für integrierte kontinuierliche Bioprozesse aus. Die Plattform kombiniert unter anderem Prozessanalytik und digitale Werkzeuge.

Sartorius sieht darin einen wichtigen Schritt für den Übergang von klassischen Chargenprozessen hin zu kontinuierlichen Produktionsverfahren. Diese sollen die Herstellung von Biopharmazeutika effizienter, flexibler und nachhaltiger machen.

"Technologische Innovationen sind dabei der erste Schritt, doch die Ausbildung aktueller und künftiger Ingenieure sowie von Fachpersonal ist entscheidend, um diesen Wandel tatsächlich umzusetzen", sagte René Fáber, Leiter der Sparte Bioprocess Solutions und Mitglied des Vorstands von Sartorius.

NIBRT-Chef Darrin Morrissey sieht in der Kooperation ebenfalls einen wichtigen Impuls für die Branche. Durch die Integration der Pionic-Plattform könnten Fachkräfte direkt mit modernen Technologien arbeiten und deren Einfluss auf Effizienz und Leistungsfähigkeit kennenlernen.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

→ Aktion entdecken Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

Mehr als nur ein Trainingszentrum

Das Projekt soll sich zudem nicht auf Schulungen beschränken. Geplant sind auch gemeinsame Forschungsprojekte und Demonstrationen im Pilotmaßstab. Damit will die Kooperation die Entwicklung und Verbreitung neuer Produktionsmethoden weltweit unterstützen.

Sartorius erzielte 2025 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern von Technologien für die Forschung und Herstellung biopharmazeutischer Produkte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 239,2EUR auf Tradegate (16. September 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 251,48 € , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!