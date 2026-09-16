Stadtwerke-Verband will mehr Möglichkeiten für Schutz von Stromnetzen
- VKU fordert besseren Schutz kritischer Anlagen
- Datenschutz bremst Videoüberwachung bei Stadtwerken
- Mehr Vorsorge soll Erholung nach Angriffen sichern
BERLIN (dpa-AFX) - Der Stadtwerkeverband VKU fordert mehr Möglichkeiten für einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur vor Sabotage. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte beim VKU-Kongress in Berlin: "Wir könnten auch mehr tun, wenn wir denn dürften." Datenschutz und andere Restriktionen hinderten Stadtwerke zum Beispiel an der Videoüberwachung von Einrichtungen. Die Resilienz müsse erhöht werden, um nach erfolgreichen Attacken schneller wieder in den Normalbetrieb zu kommen. Es müsse mehr Vorsorge betrieben werden.
Eine hundertprozentige Sicherheit werde es nicht geben, sagte Liebing vom Verband kommunaler Unternehmen. Es gebe in Deutschland rund 250 Umspannwerke und rund 130.000 Kilometer Hoch- und Höchstspannungsleitungen. Man werde nicht überall einen Polizisten hinstellen können.
Auch RWE -Chef Markus Krebber hatte nach einer Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur gefordert. Krebber kritisierte zum Beispiel Transparenzgesetze, die die kritische Infrastruktur öffentlich machten.
Nach der Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz hatte die Polizei einen verdächtigen 48-Jährigen festgenommen. Die Ermittler glauben, dass er an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht hat, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren - in einigen Fällen soll ihm das gelungen sein.
Unter kritischer Infrastruktur versteht man all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport und Verkehr./hoe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (16. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69329531-deutsche-bank-research-stuft-eon-ag-auf-buy-322.htm
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENAG999
© 2026 dpa-AFX-Analyser
E.on nach dem Kursrutsch: Jetzt zugreifen?
Geht es etwa nach der US-Großbank JPMorgan, so ist der jüngste Kursrutsch durchaus eine gute Kaufchance. So bestätigte Analyst Pavan Mahbubani seine Einstufung mit "Overweight" und beließ das Kursziel bei 21,70 Euro. Er analysierte am Freitag, welche Folgen der Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur zur Gasmarktregulierung mit sich bringt. Zwar fiel die vorgeschlagene Eigenkapitalrendite vor Steuern geringer aus als am Markt erwartet, doch identifiziert der Experte im Entwurf mehrere Punkte, die entweder gar nicht auf den Stromsektor übertragbar seien oder dort zumindest Nachbesserungen erforderten. Er stuft die Kursrückgänge, die auf die Nachricht folgten, deshalb als günstige Gelegenheit zum Einstieg in die Papiere des Energieversorgers ein.
Noch mehr Potenzial sehen indes die Analysten von Jefferies: Sie bestätigten das "Buy"-Rating bei einem unveränderten Kursziel von 22,70 Euro. Experte Ahmed Farman untersuchte am selben Tag die Konsequenzen des Festlegungsentwurfs der Regulierungsbehörde für die fünfte Gas-Regulierungsperiode, die von 2028 bis 2032 läuft. Aus seiner Sicht deutet der Entwurf darauf hin, dass die tatsächlich erzielbare Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromsegment von E.on unter seinen bisherigen Prognosen liegen könnte. Diese Entwicklung sei zwar als Belastung zu werten, bleibe für das Unternehmen aber ohne Weiteres verkraftbar.
Der Kursrutsch vom vergangenen Freitag erscheint tatsächlich etwas übertrieben. E.on dürfte seine Gasnetze auch mit dem etwas geringer als erhofften Kapitalkostensatz profitabel betreiben können. Es gibt zwar wahrlich spannendere Aktien als E.on, der DAX-Titel ist aber eine absolut solide Halteposition, die vor allem für risikoscheue Dividendenjäger interessant ist. Der Stoppkurs sollte bei 15,00 Euro belassen werden.
Sehr gute Würdigung von dir......während eine ver-merz-te CDU/CSU nicht (!) alternativlos ist für unser Land.....ist es bei den Netzen der E.ON elementar wichtig.