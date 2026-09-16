Desert Gold gibt Update zu den Errichtungsarbeiten bei der Mine Barani

- Gravitationsanlage und 650-kVA-Generator wurden an Standort Barani geliefert

- Standortvorbereitung und Tiefbauarbeiten gehen voran, wobei Ausrüstung, Baumaterialien und unterstützende Ressourcen in aktive Arbeitsbereiche mobilisiert werden

- Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage sind bis Oktober geplant, gefolgt vom Hochfahren und der ersten Aufbereitung im November 2026

- Wasser am Standort mittels Bohrungen bestätigt, wobei der endgültige hydrogeologische Bericht noch ausstehend ist

- Erste Goldgewinnung wird für das 4. Quartal 2026 angestrebt, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses von Errichtung, Inbetriebnahme und Hochfahren

- In bisherigen Berichtszeiträumen des Unternehmens im Jahr 2026 wurden keine projektspezifischen Sicherheits-, Arbeitsschutz- oder Gemeindezwischenfälle gemeldet

Delta, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, ein Update hinsichtlich der Errichtung einer Gravitationsaufbereitungsanlage mit einer angegebenen nominalen Kapazität von 200 Tonnen pro Tag auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Senegal Mali Shear Zone („SMSZ“) in der Region Kayes im Westen von Mali bereitzustellen.

Die Aufbereitungsanlage und der Generator befinden sich nun am Standort Barani. Die Verbesserungen des Zugangs zum Standort Barani wurden abgeschlossen und wesentliche Baumaterialien sowie unterstützende Ressourcen wurden mobilisiert und zum Standort geliefert. Der Schwerpunkt der restlichen Arbeiten liegt auf dem Abschluss der Tiefbauarbeiten, der Errichtung der Anlage, dem Abschluss der mechanischen und elektrischen Installation, der Inbetriebnahme der Anlage und dem Fortschreiten des ersten Hochfahrens.

Die Projektausführung im Jahr 2026 war von erheblichen Verzögerungen bei der Seefracht, regionalen Engpässen bei der Treibstoffversorgung, begrenzter Verfügbarkeit wesentlicher Baumaterialien sowie der Verfügbarkeit von Vertragspartnern betroffen. Diese Faktoren verzögerten den ursprünglichen Zeitplan und Ablauf der Bauarbeiten, wodurch zahlreiche Schlüsselaktivitäten in die Regenzeit verschoben wurden, was die Aktivitäten vor Ort weiter beeinträchtigte, das Projekt jedoch nicht daran hinderte, weiter voranzuschreiten.

Jared Scharf, President und CEO von Desert Gold, sagte: „Die Lieferung der Aufbereitungsanlage und des Generators zum Standort Barani stellt einen entscheidenden Meilenstein des Projekts dar. Wir haben Lieferverzögerungen, regionale Treibstoffengpässe, Materialknappheit und saisonale Witterungsbedingungen bewältigt. Dennoch treibt unser Team das Projekt Barani unter extrem schwierigen Arbeitsbedingungen weiterhin erheblich voran und ich lobe seinen Einsatz und sein Engagement für dieses Projekt. Unser unmittelbares Hauptaugenmerk ist auf den Abschluss der restlichen Tiefbauarbeiten, die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage sowie auf das Durchlaufen der ersten Hochlaufphase gerichtet. Da das Ende der Regenzeit im Westen von Mali in Sicht ist, erwarten wir eine erhebliche Steigerung der Produktivität am Standort. Wir treiben weiterhin alle Aktivitäten verantwortungsvoll und gemäß den geltenden Sicherheits-, Umwelt-, Gemeinde- und behördlichen Anforderungen voran.“

Lieferung von Anlage und Ausrüstung

Im Rahmen des Liefervertrags für die Anlage ist Benhope Services SARL für die Lieferung der Gravitationsaufbereitungsanlage, der entsprechenden Ersatzteile, den Transport zum Standort, die Installation, die Inbetriebnahme und die Schulung des Personals von Desert Gold verantwortlich.

Die Anlage und der Generator durchliefen Werkabnahmeverfahren, bevor sie zur Lieferung freigegeben wurden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Mai 2026 beschrieben. Der 650-kVA-Generator traf im Juli 2026 im Hafen von Dakar ein, gefolgt von der Aufbereitungsanlage Mitte August 2026. Beide Lieferungen wurden anschließend abgefertigt und zum Standort Barani transportiert.

Der verlängerte Lieferzeitraum beeinträchtigte den ursprünglichen Ablauf der Bauarbeiten und verschob bestimmte Aktivitäten in die saisonale Regenzeit. Nachdem sich die wichtigste Ausrüstung nun bei Barani befindet, richtet das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf den Abschluss der verbleibenden Schnittstellen der Tiefbauarbeiten und das Vorantreiben der Anlagenerrichtung und -inbetriebnahme.

Die Hauptzufahrtsstraße vom Dorf Bourdala zum Minenstandort Barani wurde saniert und eignet sich nun für den Transport von Anlagenausrüstung. Die Verbindungen zwischen dem Berola-Camp, dem Barani-Camp und dem Minenstandort werden aufrechterhalten, um den kontinuierlichen Zugang während Phasen starker Regenfälle zu gewährleisten. Modernisierungen des Barani-Camps werden ebenfalls priorisiert, um die Lieferroute zu verkürzen und die logistische Effizienz während der gesamten Regenzeit zu verbessern (Abbildung 1).

Abbildung 1: Verbesserte Zufahrtsstraßen von Bourdala zum Minenstandort Barani

Abbildung 2: Laufende Bauarbeiten am Standort Barani

Betriebsumfeld

Die Standortvorbereitung und die Tiefbauarbeiten schreiten weiter voran, wobei Ausrüstung, Baumaterialien und unterstützende Ressourcen mobilisiert werden, sobald Arbeitsbereiche verfügbar werden (Abbildung 2). Das Unternehmen hat außerdem Verbesserungen des Standortzugangs abgeschlossen und den Ablauf der Bauarbeiten angepasst, um die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die regionalen Lieferbedingungen und das saisonale Wetter zu berücksichtigen.

Ein hydrogeologisches/geophysikalisches Standortprogramm mit 15 Vermessungslinien und 688 Stationen wurde abgeschlossen. Darauf folgten vier Bohrungen, von denen drei eine positive Förderrate von 24, 9 und 8 m³/h aufwiesen. Obwohl dies erfreuliche Nachrichten sind, wartet das Unternehmen auf den endgültigen Bericht, bevor es seine Wasserversorgungsplanung abschließt.

Es wurden keine projektspezifischen Sicherheitszwischenfälle bei Barani gemeldet und im Jahr 2026 wurden bis dato keine Arbeitsschutz- oder Gemeindezwischenfälle gemeldet. Das Unternehmen treibt die Standortaktivitäten weiterhin gemäß den geltenden Sicherheits-, Umwelt-, Gemeinde- und behördlichen Anforderungen voran.

Abbildung 3: Konzeptionelles 3D-Layout der 200-tpd-Gravitationsanlage bei Barani, konzipiert von Benhope Services SARL

Kurzfristiger Ausführungsplan

Da sich die Aufbereitungsanlage und der Generator nun am Standort Barani befinden, liegt der Schwerpunkt der kurzfristigen Aktivitäten auf dem Abschluss der restlichen Tiefbauarbeiten, dem Vorantreiben der mechanischen und elektrischen Installation sowie dem Fortschritt bei der Inbetriebnahme und dem ersten Hochfahren der Anlage.

Der Zeitplan wurde aktualisiert, um die Auswirkungen von Lieferverzögerungen, regionalen Lieferengpässen und saisonalen Witterungsbedingungen zu berücksichtigen. Die Bauarbeiten gehen weiterhin in Etappen voran, sobald Ausrüstung, Materialien und Arbeitsbereiche verfügbar werden.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist momentan bis Ende Oktober 2026 geplant, gefolgt vom Hochfahren und der ersten Aufbereitung im November 2026. Die erste Goldgewinnung wird weiterhin für das vierte Quartal 2026 angestrebt, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses von Errichtung, Inbetriebnahme und Hochfahren.

Tabelle 1: Kurzfristige Bau-, Inbetriebnahme- und erste Aufbereitungsaktivitäten bei Barani

Aktivität Aktueller Fokus Angestrebter Zeitraum Abschluss der Tiefbauarbeiten Fertigstellung der restlichen Standort- und Anlagenschnittstellen September–Oktober 2026 Anlagenerrichtung Mechanische und elektrische Installation der Aufbereitungsanlage September–Oktober 2026 Inbetriebnahme Anlagenintegration, Test- und Inbetriebnahmeaktivitäten Bis Ende Oktober 2026 Hochfahren und erste Aufbereitung Schrittweises Hochfahren der Anlage und Betriebsstabilisierung November 2026 Erste Goldgewinnung Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses von Errichtung, Inbetriebnahme und Hochfahren 4. Quartal 2026

Erschließung und wirtschaftliche Unsicherheit

Das Unternehmen hat bei Barani keine Mineralreserven ausgewiesen. Seine Entscheidung, die erste Gravitationsanlage zu errichten und in Betrieb zu nehmen und die erste Aufbereitung anzustreben, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie für Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist.

Projekte, die ohne ausgewiesene Mineralreserven und eine unterstützende Machbarkeitsstudie weiterentwickelt werden, weisen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen oder technischen Scheiterns auf. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Errichtung und die Inbetriebnahme nach dem vorgesehenen Zeitplan abgeschlossen werden, dass die erste Aufbereitung oder Goldgewinnung erreicht wird oder dass der Betrieb wirtschaftlich rentabel sein wird.

Das aktuelle Bauprogramm bezieht sich speziell auf die erste Gravitationsanlage bei Barani mit einer angegebenen nominalen Kapazität von 200 Tonnen pro Tag. Das im November 2025 im Rahmen der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung evaluierte größere Erschließungsszenario, das eine Gravitations- und Carbon-in-Leach-Aufbereitung von etwa 1.200 Tonnen pro Tag bei Barani und Gourbassi vorsah, ist nicht Teil des aktuellen Bauprogramms. Jedwede zukünftige Erweiterung in Richtung dieser größeren Aufbereitungskonfiguration würde zusätzliche technische Arbeiten, entsprechende Genehmigungen und eine zusätzliche Finanzierung erfordern. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die erforderliche Finanzierung zur Verfügung stehen wird oder dass das größere Erschließungsszenario wie zurzeit vorgesehen fortgesetzt wird.

Wesentliche Risiken in Zusammenhang mit der ersten Anlage bei Barani umfassen die Leistung bei der Errichtung und Inbetriebnahme, die Leistung der Ausrüstung, die metallurgische Leistung und Gewinnungsrate, Betriebs- und Kapitalkosten, die Verfügbarkeit und Merkmale von mineralisiertem Material, die Verfügbarkeit von Wasser, die Verfügbarkeit von Vertragspartnern und Personal, Logistik, regionale Lieferbedingungen, Sicherheit, saisonales Wetter und andere Risiken in Zusammenhang mit Mineralerschließungs- und Aufbereitungsaktivitäten.

Verweise in dieser Pressemitteilung auf die erste Aufbereitung und Goldgewinnung beschreiben lediglich angestrebte Projektmeilensteine. Sie sollten nicht als Erklärung einer kommerziellen Produktion oder als Nachweis dafür ausgelegt werden, dass eine wirtschaftliche Machbarkeit nachgewiesen wurde.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Ty Magee, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 sowie Berater und Consultant von Desert Gold, geprüft und genehmigt.

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das Liegenschaften in Mali und der Elfenbeinküste kontrolliert. Zu diesen Liegenschaften gehören das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen Malis, wo das Unternehmen in Barani eine Gravitationsaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag errichtet, sowie das 297 km² große Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste innerhalb des Birimian-Grünsteingürtels.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses und des Zeitplans der Bauarbeiten; der Errichtung und Installation der Anlage; der Inbetriebnahme und des Hochlaufs; der Vorbereitung und Verfügbarkeit von mineralisiertem Material; des Beginns und des Zeitplans der ersten Aufbereitung; des Zeitplans und der möglichen Erzielung der ersten Goldgewinnung; der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Personal, Ausrüstung und Materialien; der Fertigstellung des abschließenden hydrogeologischen Berichts; dem fortgesetzten Zugang zum Standort; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Barani gemäß seinen aktuellen Plänen und den geltenden Anforderungen voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements. Zu den wesentlichen Annahmen gehört, dass die Bauarbeiten, die Errichtung der Anlage und die Inbetriebnahme im Wesentlichen gemäß dem aktuellen Zeitplan verlaufen werden; die Aufbereitungsanlage und die dazugehörige Ausrüstung ausreichend funktionieren, um die Inbetriebnahme, den Hochlauf und die erste Aufbereitung zu ermöglichen; ausreichend mineralisiertes Material, das für die erste Aufbereitung geeignet ist, bei Bedarf aufbereitet und bereitgestellt werden kann; Auftragnehmer, Personal, Kraftstoff, Materialien und Transportmittel weiterhin zur Verfügung stehen; der Zugang zum Standort aufrechterhalten werden kann; die Sicherheitslage und saisonale Wetterbedingungen beherrschbar bleiben; der abschließende hydrogeologische Bericht ohne wesentliche Verzögerung fertiggestellt und dessen Empfehlungen umgesetzt werden können; und keine wesentlichen nachteiligen Ereignisse im operativen Betrieb oder bei den Behörden eintreten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Verzögerungen beim Bau oder bei der Inbetriebnahme; Ausfälle oder Leistungsmängel von Anlagen; ein Mangel an Auftragnehmern oder Personal; die Verfügbarkeit oder Variabilität des mineralisierten Materials; eine geringere als erwartete metallurgische Leistung oder Goldgewinnung; eine unzureichende oder ungeeignete Wasserversorgung; Störungen in der Lieferkette und beim Transport; Kraftstoffengpässe; ungünstige Wetterbedingungen; Sicherheitslage; Änderungen der geltenden Gesetze oder behördlichen Auflagen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und -aufbereitung.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt

Jared Scharf

President und Chief Executive Officer

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Website: www.desertgold.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Desert Gold Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,34 % und einem Kurs von 0,067EUR auf Tradegate (16. September 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

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