Von der Leyen kündigt Bankenpaket an

Bislang ist der europäische Bankenmarkt entlang nationaler Grenzen zersplittert. Das gilt als zentrales Strukturproblem. Daneben wird in Brüssel seit Jahren auch am Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte gearbeitet./rdz/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 101,9 auf Tradegate (16. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -11,76 %/+2,55 % bedeutet.