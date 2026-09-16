🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    Einfachere Regeln

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von der Leyen kündigt Bankenpaket an

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant neue Bankenregeln für mehr Wachstum
    • Neues Paket soll Regeln vereinfachen und bündeln
    • Europas Bankenmarkt bleibt national zersplittert
    Einfachere Regeln - Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. "Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität", sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. "Wir wissen, dass da draußen Kapitalbedarf besteht. Was wir aber brauchen, ist eine größere Fähigkeit und Lust, Risiken einzugehen."

    Ihre Behörde werde daher ein neues Bankenpaket auf den Weg bringen, mit dem Fokus auf Vereinfachung und die Überwindung der Zersplitterung. Von der Leyen sagte: "Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Unternehmen Investitionen anziehen und wachsen können."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    31,48€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35,60€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bislang ist der europäische Bankenmarkt entlang nationaler Grenzen zersplittert. Das gilt als zentrales Strukturproblem. Daneben wird in Brüssel seit Jahren auch am Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte gearbeitet./rdz/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 101,9 auf Tradegate (16. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -11,76 %/+2,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Einfachere Regeln Von der Leyen kündigt Bankenpaket an Angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. "Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität", sagte von der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     