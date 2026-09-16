Einfachere Regeln
Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
- EU plant neue Bankenregeln für mehr Wachstum
- Neues Paket soll Regeln vereinfachen und bündeln
- Europas Bankenmarkt bleibt national zersplittert
STRASSBURG (dpa-AFX) - Angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. "Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität", sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. "Wir wissen, dass da draußen Kapitalbedarf besteht. Was wir aber brauchen, ist eine größere Fähigkeit und Lust, Risiken einzugehen."
Ihre Behörde werde daher ein neues Bankenpaket auf den Weg bringen, mit dem Fokus auf Vereinfachung und die Überwindung der Zersplitterung. Von der Leyen sagte: "Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Unternehmen Investitionen anziehen und wachsen können."
Bislang ist der europäische Bankenmarkt entlang nationaler Grenzen zersplittert. Das gilt als zentrales Strukturproblem. Daneben wird in Brüssel seit Jahren auch am Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte gearbeitet./rdz/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 101,9 auf Tradegate (16. September 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -11,76 %/+2,55 % bedeutet.