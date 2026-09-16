VINCORION Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.09.2026

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von VINCORION nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +6,71 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die VINCORION Aktie. Mit einer Performance von -5,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die VINCORION Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,45 % wieder ab und notiert heute bei 18,190€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,57 % verloren.

Während VINCORION deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %.

VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,17 % 1 Monat -19,12 % 3 Monate +6,71 % 1 Jahr -5,57 %

Informationen zur VINCORION Aktie

Stand: 16.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 911,00 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,40 %. Rheinmetall notiert im Plus, mit +0,21 %. SAFRAN verliert -0,09 %

VINCORION Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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