Ärztepräsident für mehr Steueranreize für gesunde Ernährung

BERLIN (dpa-AFX) - Ärztepräsident Klaus Reinhardt befürwortet neben der geplanten Zuckersteuer auf Getränke wie Colas und Limonaden weitere finanzielle Anreize für eine gesündere Ernährung. "Wir könnten uns auch vorstellen, dass man darüber hinausgeht, dass man zum Beispiel eine steuerliche Differenzierung nach dem Gesundheitswert von Lebensmitteln insgesamt einrichtet", sagte der Chef der Bundesärztekammer in Berlin. So könnten stark verarbeitete Produkte mit hohem Gehalt an Zucker, Salz oder gesättigten Fetten stärker besteuert werden als gesunde. Das bedeute nicht, dass Lebensmittel insgesamt teurer würden.

Reinhardt sagte, es wäre eine Möglichkeit, ein bisschen auch über Preise einen Anreiz zu schaffen, sich mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. "Das ist keine Bevormundung im Sinne von Ernährungsvorschriften, sondern es ist eine verantwortungsvolle Präventionspolitik." Alkohol, Tabak, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung seien die wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren von Zivilisationserkrankungen, die zunehmend aufträten. Folgen von Übergewicht und Adipositas verursachten zudem jährlich Milliardenkosten.

Die schwarz-rote Koalition hat die Einführung einer Steuer auf gezuckerte Softdrinks ab 2027 im Zuge eines beschlossenen Gesetzes für stabile Krankenkassenbeiträge verabredet. Ein konkretes Modell liegt noch nicht vor./sam/DP/men



