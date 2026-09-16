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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne vor US-Zinsentscheidung - Ölpreisrückgang stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen legen vor Zinsentscheid leicht zu
    • Fed-Pressekonferenz prägt weitere Marktrichtung
    • Autowerte schwächeln wegen China und Konkurrenzdruck
    Aktien Europa - Leichte Gewinne vor US-Zinsentscheidung - Ölpreisrückgang stützt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung leicht zugelegt. Gesunkene Ölpreise gaben dabei leichten Rückenwind, doch die Karten werden erst am Abend neu gemischt. Die Aufmerksamkeit ist dabei ganz auf die Pressekonferenz der US-Notenbank gerichtet. "Dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt", betonte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Entscheidend ist vor allem die Frage, wie es weitergeht."

    Der EuroStoxx 50 stieg um 0,27 Prozent auf 6.253,23 Punkte. Außerhalb der Eurozone ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,24 Prozent auf 10.683,66 Zähler, der Schweizer Leitindex SMI legte um 0,21 Prozent auf 13.838,30 Punkte zu.

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    Eine Zinserhöhung in den USA gilt als wahrscheinlich und dürfte die Märkte nicht belasten. "Die Rentenmärkte sind hochgradig nervös", stellte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank, fest. "In dieser Lage würde eine Zinsanhebung und ein klar skizzierter Fahrplan helfen, die Märkte zu beruhigen und Finanzierungsbedingungen zu verbessern."

    Würden die US-Währungshüter dagegen nichts tun, könnte dies belasten. "Sollte die Fed nicht agieren, würde sie eine große Verunsicherung hinterlassen, was zu weiter steigenden langlaufenden Zinsen und somit zu einer weiteren Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen führen würde", warnte Schallmayer.

    Die Veränderungen der Einzelsektoren waren insgesamt überschaubar. Erholungstendenzen gab es bei den Rohstoff- und Technologiewerten. Letztere profitierten von guten Vorgaben der US-Halbleiterwerte. Das Schwergewicht ASML legte mit 2,6 Prozent Aufschlag deutlich zu.

    Am Ende des Feldes lagen die Autowerte. Berenberg-Analyst Romain Gourvil schrieb in einer Studie, der Weg zu einer positiven Entwicklung im Autosektor bleibe holprig. China, geopolitische Risiken und Inflationsdruck trügen zu schwachen Ertragsperspektiven, anhaltenden Überkapazitäten und zunehmendem Wettbewerb bei. Aktien von Renault fielen mit 4,5 Prozent auffallend stark. Analyst Gourvil macht wachsenden Gegenwind für den französischen Autobauer aus.

    Auch sonst setzten Analysen Akzente. So gewannen Amadeus IT 1,2 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Wert auf "Buy" angehoben hatte. Gleiches hatte das Institut mit den Aktien von AB Inbev getan, die darauf um 0,7 Prozent stiegen./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 28,23 auf Tradegate (16. September 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.305,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +48,31 %/+76,55 % bedeutet.





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