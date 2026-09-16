🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hannovers OB Onay

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn-Neubautrasse nach Hamburg 'alternativlos'

    Für Sie zusammengefasst
    • Onay nennt Neubaustrecke Hamburg–Hannover alternativlos
    • Koalitionspolitiker favorisieren Neubau statt Ausbau
    • Bundestag berät im September über die Bahntrasse
    Hannovers OB Onay - Bahn-Neubautrasse nach Hamburg 'alternativlos'
    Foto: Siarhei - 356130783

    HANNOVER (dpa-AFX) - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sieht eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover als "alternativlos". "Endlich mal gute Nachrichten aus Berlin", kommentierte Onay die aktuellen Entwicklungen im Dauerstreit über die wichtige Bahnstrecke im Norden.

    Zuvor war bekanntgeworden, dass sich die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag in einem Entwurf für eine Beschlussvorlage für einen Neubau statt eines Ausbaus aussprechen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

    Onay kritisiert Schwarz-Rot

    Beschlossen ist der Neubau noch nicht. An dem Entwurf werde noch gearbeitet, heißt es aus der Koalition. Der Verkehrsausschuss des Bundestags soll sich am 23. September mit der von der Bahn geplanten Neubaustrecke befassen. Der Ausschuss und einen Tag später das Plenum des Bundestags sollen den Weg freimachen, damit die Bahn die Neubaustrecke weiter konkret planen kann.

    "Die Neubautrasse ist alternativlos. Hannover und der ganze Norden - ob urban oder ländlich - wird davon profitieren", sagte Onay drei Tage nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen. Der Grünen-Politiker fügte hinzu: "Bezeichnend allerdings, dass sich Schwarz-Rot nicht vor der Kommunalwahl dazu durchringen konnte, hier transparent und ehrlich zu kommunizieren."

    Onay geht am 27. September im Kampf um das Oberbürgermeisteramt in der niedersächsischen Landeshauptstadt in eine Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Axel von der Ohe. Onay hatte im ersten Wahlgang am Sonntag 45,6 Prozent der Stimmen bekommen, von der Ohe kam auf 21,5 Prozent./wom/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Hannovers OB Onay Bahn-Neubautrasse nach Hamburg 'alternativlos' Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sieht eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover als "alternativlos". "Endlich mal gute Nachrichten aus Berlin", kommentierte Onay die aktuellen Entwicklungen im Dauerstreit über die wichtige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     