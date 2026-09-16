MSA Safety und Bristol Uniforms präsentieren ihre neuesten Brandschutzlösungen auf der Emergency Services Show 2026

BIRMINGHAM, England, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Von sich wandelnden Einsatzorten und neuen Gefahren bis hin zu komplexen Rettungseinsätzen – Feuerwehrleute verlassen sich auf Ausrüstung, die sie schützt und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Diese Woche präsentieren MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA) und Bristol Uniforms, Ltd. auf der Emergency Services Show (ESS) in Birmingham ihre Brandbekämpfungslösungen von Kopf bis Fuß, die dazu beitragen sollen, dass Feuerwehrleute sicher, vernetzt und einsatzfähig bleiben.

Zu den Innovationen von Kopf bis Fuß gehören die „Bristol Fully Managed Services", die erweiterte M1 - SCBA-Telemetrie und der neue GALLET -Helm

Auf der ESS werden MSA Safety und Bristol demonstrieren, wie ihr gemeinsames Fachwissen in den Bereichen Feuerschutzbekleidung, Managed Services, Feuerwehrhelme, umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA) und vernetzte Technologien für Feuerwehrleute Feuerwehren im gesamten Vereinigten Königreich unterstützt. Zu den Highlights zählen das Angebot „Fully Managed Services" (FMS) von Bristol sowie die britische Premiere des neuen Bristol X1 Brandschutzanzugs und des neuen GALLET F1-Feuerwehrhelms.

Bristol Fully Managed Services: Unterstützung der Einsatzbereitschaft

Die Bristol Fully Managed Services wurden entwickelt, um Feuerwehren dabei zu helfen, sich auf den Schutz ihrer Gemeinden zu konzentrieren, und bieten eine umfassende Lösung für die Pflege, Wartung und Verwaltung von Feuerschutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Feuerwehrleute.

Das FMS-Team von Bristol ist von drei Servicezentren im gesamten Vereinigten Königreich aus tätig und bietet die Abholung, Reinigung, Dekontamination, Inspektion, Reparatur, den Austausch sowie logistische und administrative Unterstützung an. Ein spezieller Helpdesk unterstützt zudem bei der Größenbestimmung für neue Rekruten, bei Personalwechseln, bei der Ausrüstungsverwaltung und bei den täglichen Kundenanliegen.

Die RFID-gestützte Kleiderverfolgung, fortschrittliche automatisierte Verarbeitungssysteme und strenge Prüfverfahren werden durch Bristols Fertigungskompetenz und den hauseigenen PPE-Wartungsbetrieb unterstützt. Zusammen liefern diese Fähigkeiten wertvolle Erkenntnisse, die dazu beitragen, Produktinnovationen voranzutreiben und den Schutz der Feuerwehrleute über die gesamte Lebensdauer eines Kleidungsstücks hinweg zu verbessern.