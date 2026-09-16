Rüstungsboom erreicht Nokia: Dieser Markt öffnet neue Milliarden-Chancen

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen moderne Kommunikationssysteme für militärische Einsätze. Gemeinsam wollen die Unternehmen Lösungen für sichere Netzwerke, taktische Kommunikation und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Einsatzbereichen entwickeln. Dabei geht es um alle militärischen Domänen – von Land- und Luftstreitkräften über Marine und Cyberraum bis hin zu weltraumgestützten Anwendungen.

Der finnische Telekommunikationskonzern Nokia baut sein Geschäft im Verteidigungssektor weiter aus. Die Tochtergesellschaft Nokia Defense hat gemeinsam mit dem britischen Technologieunternehmen C3IA Solutions eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die digitale Transformation des britischen Verteidigungsministeriums voranzutreiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Konkret sollen unter anderem private 4G- und 5G-Netzwerke, Führungs- und Kontrollsysteme (Command and Control, C2), Sensorik, autonome Systeme sowie Edge-Computing-Technologien kombiniert werden. Ziel ist es, Daten schneller und sicherer zwischen Kommandozentralen und Einsatzkräften auszutauschen. Die Partnerschaft knüpft an das britische Rahmenprogramm "Tactical Communication Systems" (TacSys) an. Nokia Defense und C3IA sind bereits an diesem Programm beteiligt, über das das britische Verteidigungsministerium moderne Kommunikationslösungen beschaffen kann. Nokia ist dabei in den Bereichen Dienstleistungen und Komponenten vertreten.

Für Nokia eröffnet die Kooperation Zugang zu einem wachsenden Markt. Während der Konzern traditionell vor allem für Telekommunikationsinfrastruktur bekannt ist, versucht er zunehmend, seine Technologie auch in sicherheitskritischen Bereichen einzusetzen. Gerade militärische Kommunikationsnetze gelten als Wachstumsfeld, da Streitkräfte weltweit ihre Infrastruktur gegen Cyberangriffe absichern und stärker vernetzte Systeme einführen. C3IA bringt dabei Erfahrung in den Bereichen Systemintegration, Engineering und Sicherheitslösungen ein. Nokia liefert dagegen seine Expertise bei privaten Mobilfunknetzen, Netzwerktechnik und sicherer Konnektivität.

Ein konkreter Auftragswert wurde bislang nicht genannt. Für Nokia ist die Vereinbarung daher zunächst vor allem ein strategischer Schritt, um die eigene Position im Verteidigungssektor auszubauen. Sollte aus der Zusammenarbeit später eine größere Beschaffung entstehen, könnte sie jedoch neue Geschäftsmöglichkeiten im europäischen Defence-Markt eröffnen.

Die Aktie von Nokia ist am Mittwoch (12:45 Uhr, MESZ) auf Tradegate mit 4,66 Prozent stark im Plus. Ein Anteilsschein kostet 8,99 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 8,992EUR auf Tradegate (16. September 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar