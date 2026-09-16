4,7 Milliarden Dollar für Wachstum: Prosus setzt auf KI und Lieferboom

Die Prosus-Tochter iFood will ihr Geschäft in Brasilien massiv ausbauen. Der größte Essenslieferdienst des Landes kündigte für das Geschäftsjahr bis März 2027 Investitionen von 24 Milliarden brasilianischen Reais an – umgerechnet rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Damit steigen die geplanten Ausgaben im Vergleich zum vorherigen Investitionszyklus um 41 Prozent. Die Investitionen sollen in vier zentrale Bereiche fließen: das Kerngeschäft mit Restaurants, neue Lieferkategorien, Technologie und die Fintech-Sparte iFood Pago.

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Besonders stark will iFood den Bereich Technologie und künstliche Intelligenz ausbauen. Dafür sollen mehr als 2 Milliarden Reais eingesetzt werden. Geplant sind unter anderem KI-Agenten sowie ein gemeinsam mit der Muttergesellschaft Prosus entwickeltes generatives KI-Modell. Die Technologie soll Prozesse automatisieren, Empfehlungen verbessern und die Plattform effizienter machen. Neben klassischen Essensbestellungen rückt iFood zunehmend weitere Lieferbereiche in den Fokus. Dazu zählen unter anderem Apotheken, Tierbedarf und andere Alltagsprodukte. Laut Unternehmenschef Diego Barreto sollen diese neuen Kategorien bis Ende des Jahres bereits rund 40 Prozent des Umsatzes und Ergebnisses ausmachen.

Die Strategie zeigt erste Erfolge: Nach Angaben des Unternehmens wuchs der Lebensmittelhandel außerhalb des klassischen Restaurantgeschäfts im vergangenen Investitionszyklus um 60 Prozent. Das Apothekengeschäft legte um 70 Prozent zu, während der Bereich Tierbedarf sogar mehr als verdoppelt wurde. Auch im Finanzbereich will iFood wachsen. Mit iFood Pago baut das Unternehmen eine eigene Fintech-Plattform auf, über die Restaurants und Lieferpartner Finanzdienstleistungen nutzen können. Damit versucht iFood, stärker vom reinen Vermittler zum umfassenden Ökosystem für Händler, Kunden und Lieferanten zu werden.

Der brasilianische Markt bleibt allerdings umkämpft. Neben iFood drängen neue Wettbewerber in den Markt, darunter 99Food des chinesischen Mobilitätskonzerns Didi sowie Keetha, der vom chinesischen Lieferdienst Meituan kontrolliert wird. CEO Diego Barreto sieht darin jedoch keine unmittelbare Bedrohung und verweist auf die technologische Stärke und Marktposition von iFood. Für Prosus ist iFood eine der wichtigsten Beteiligungen im Bereich Food Delivery. Der niederländische Technologieinvestor hält über seine Tochtergesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen und setzt damit weiterhin auf digitale Konsumplattformen in Schwellenländern.

Die Milliardeninvestitionen unterstreichen die langfristige Strategie von Prosus: Wachstum soll nicht nur durch mehr Bestellungen entstehen, sondern durch den Ausbau eines digitalen Ökosystems mit KI, Handel und Finanzdienstleistungen. Sollte iFood seine Position in Brasilien weiter ausbauen, könnte dies auch den Wert der Prosus-Beteiligung langfristig stärken.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 35,78EUR auf Tradegate (16. September 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.

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