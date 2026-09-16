Türkische Journalistin nach LGBT-Razzien verhaftet

ANKARA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Ankara hat gegen die türkische Journalistin Tugba Tekerek sowie sieben weitere Personen Haftbefehle erlassen. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und der Beihilfe zur Veröffentlichung obszöner Inhalte, zitierte die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka das Gericht.

Tekerek und die anderen Inhaftierten waren im Rahmen der sogenannten "Meine Familie ist sicher"-Operation am vergangenen Wochenende festgenommen worden, die sich gegen zahlreiche LGBT-Vereine, Veranstaltungsorte und Aktivisten richtete. Die türkische Justiz leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Prostitution und Obszönität ein. Die englische Abkürzung LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen.