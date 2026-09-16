Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV unterstützt Garantie über 212,5 Mio. USD für Kapitalaufwendungen von First Phosphates Bergbauprojekt in Quebec, Kanada

Saguenay (Québec), 16. September 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Schweizerischen Exportrisikoversicherung („SERV“) ein Unterstützungsschreiben (Letter of Support) über rund 212,5 Mio. USD für den Ankauf von Schweizer Maschinen und Geräten für sein Bergbauprojekt für magmatische Phosphatvorkommen sowie für Güter und Dienstleistungen zum Bau seiner Verarbeitungsanlage in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada) erhalten hat.

SERV ist bereit, eine Versicherung bzw. Garantien zur Unterstützung einer Käuferkreditfinanzierung auf Basis eines angenommenen förderfähigen Schweizer Exportvertragswerts von 250 Mio. USD zu prüfen. SERV würde dabei einen Finanzierungsbetrag von rund 212,5 Mio. USD – das entspricht 85 % eines solchen Vertragswerts – unterstützen. Sollte der endgültige förderfähige Schweizer Exportvertragswert höher ausfallen, wäre SERV bereit, einen entsprechend höheren Finanzierungsbetrag in Erwägung zu ziehen.

Gemäß den geltenden OECD-Richtlinien wäre SERV bereit, bis zu 95 % des förderfähigen Finanzierungsbetrags abzudecken. Der Finanzierungsbetrag kann bis zu 85 % des Exportvertragswerts, förderfähige lokale Kosten von bis zu 50 % des Exportvertragswerts, kapitalisierte Zinsen während der Bauphase sowie die Prämie der Exportkreditagentur umfassen.

Es wird erwartet, dass ein ausreichender Anteil des Projekts aus der Schweiz bezogen wird, um für eine SERV-Deckung in Frage zu kommen. SERV kann zudem für wesentliche Projektanteile, die aus Quellen außerhalb der Schweiz bezogen werden, eine Rückversicherung bei anderen Exportkreditagenturen abschließen.

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien in Nordamerika widmet und alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.