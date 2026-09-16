🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Phosphate AktievorwärtsNachrichten zu First Phosphate
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV unterstützt Garantie über 212,5 Mio. USD für Kapitalaufwendungen von First Phosphates Bergbauprojekt in Quebec, Kanada

    Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV unterstützt Garantie über 212,5 Mio. USD für Kapitalaufwendungen von First Phosphates Bergbauprojekt in Quebec, Kanada
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Saguenay (Québec), 16. September 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Schweizerischen Exportrisikoversicherung („SERV“) ein Unterstützungsschreiben (Letter of Support) über rund 212,5 Mio. USD für den Ankauf von Schweizer Maschinen und Geräten für sein Bergbauprojekt für magmatische Phosphatvorkommen sowie für Güter und Dienstleistungen zum Bau seiner Verarbeitungsanlage in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada) erhalten hat.

     

    SERV ist bereit, eine Versicherung bzw. Garantien zur Unterstützung einer Käuferkreditfinanzierung auf Basis eines angenommenen förderfähigen Schweizer Exportvertragswerts von 250 Mio. USD zu prüfen. SERV würde dabei einen Finanzierungsbetrag von rund 212,5 Mio. USD – das entspricht 85 % eines solchen Vertragswerts – unterstützen. Sollte der endgültige förderfähige Schweizer Exportvertragswert höher ausfallen, wäre SERV bereit, einen entsprechend höheren Finanzierungsbetrag in Erwägung zu ziehen.

     

    Gemäß den geltenden OECD-Richtlinien wäre SERV bereit, bis zu 95 % des förderfähigen Finanzierungsbetrags abzudecken. Der Finanzierungsbetrag kann bis zu 85 % des Exportvertragswerts, förderfähige lokale Kosten von bis zu 50 % des Exportvertragswerts, kapitalisierte Zinsen während der Bauphase sowie die Prämie der Exportkreditagentur umfassen.

     

    Es wird erwartet, dass ein ausreichender Anteil des Projekts aus der Schweiz bezogen wird, um für eine SERV-Deckung in Frage zu kommen. SERV kann zudem für wesentliche Projektanteile, die aus Quellen außerhalb der Schweiz bezogen werden, eine Rückversicherung bei anderen Exportkreditagenturen abschließen.

     

    Über First Phosphate Corp

     

    First Phosphate (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien in Nordamerika widmet und alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV unterstützt Garantie über 212,5 Mio. USD für Kapitalaufwendungen von First Phosphates Bergbauprojekt in Quebec, Kanada Saguenay (Québec), 16. September 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Schweizerischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     