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    Besonders beachtet!

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    Basler Aktie - Kurs legt am 16.09.2026 stark zu

    Kursbewegung von +4,05 % bei Basler am 16.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Basler Aktie - Kurs legt am 16.09.2026 stark zu
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2026

    Die Basler Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,05 % auf 21,825. Damit gewinnt die Aktie +0,850  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Basler Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,24 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,05 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Basler trotz des heutigen Kurssprungs mit -22,34 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -8,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Basler +40,67 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,26 %. Basler entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,40 %
    1 Monat -10,30 %
    3 Monate -22,34 %
    1 Jahr +20,06 %
    Stand: 16.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 681,98 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. SONY GROUP CORPORATION notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Basler Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Basler Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Basler Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Basler

    +4,77 %
    -7,81 %
    -8,58 %
    -20,98 %
    +21,39 %
    +89,67 %
    -58,41 %
    +238,94 %
    +129,70 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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