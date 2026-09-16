Silber explodiert plus +1,51 % auf 64,63 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 42,78834USD. Heute steht er bei 64,63USD. Das Investment wäre auf 1.510,55USD gewachsen – eine Steigerung von +51,06 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 64,63. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Silberbewegung rund um die US- und mögliche BoJ-Zinsentscheidung. Viele halten einen Teil der Zinserhöhung für eingepreist, erwarten aber kurzfristig einen Rückgang bis etwa 60–62 US-Dollar und anschließend eine Erholung Richtung 70. Ein Doppel-Hike könnte zunächst durch Carry-Trade-Auflösungen Verkaufsdruck auslösen, langfristig gelten Edelmetalle jedoch weiter als aussichtsreich. Minenaktien hätten die Schwäche teils vorweggenommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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