Xenetic Biosciences und Santersus AG geben endgültige Vereinbarung über einen Aktientausch bekannt, um einen weltweit führenden Anbieter von auf NETs ausgerichteten Therapeutika zu schaffen

Durch die Transaktion soll ein an der Nasdaq notiertes im klinischen Stadium für mehrere Indikationen befindliches Unternehmen entstehen, das sich auf die gezielte Bekämpfung von neutrophilen extrazellulären Fallen (NETs) konzentriert – einem Krankheitsauslöser in den Bereichen Intensivmedizin, Autoimmunerkrankungen, Transplantation und Onkologie

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen werden die NucleoCapture-Technologie von Santersus, die darauf ausgelegt ist, NETs physikalisch aus dem Blutkreislauf zu entfernen, und die DNase-Technologie von Xenetic, die entwickelt wurde, um NETs im Gewebe enzymatisch abzubauen, vereint

Die gemeinsame Pipeline umfasst vier First-in-Class-Programme, darunter Programme in der entscheidenden Phase zur Behandlung von Sepsis und systemischem Lupus erythematodes (SLE), die beide von der FDA die Breakthrough Device Designation erhalten haben

Die Unternehmen veranstalten heute, Mittwoch, den 16. September um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast, um ein Update zu geben

FRAMINGHAM, MA / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Xenetic Biosciences, Inc. (Nasdaq:XBIO) („Xenetic“), ein Biopharmaunternehmen, das seine Desoxyribonuklease-(„DNase“)-Technologie weiterentwickelt, und die Santersus AG („Santersus“), ein privat geführtes Unternehmen für therapeutische Medizinprodukte, das seine selektive Blutreinigungsplattform NucleoCapture weiterentwickelt, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Aktientauschvereinbarung abgeschlossen haben, wonach Xenetic – vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre – das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Santersus im Tausch gegen neu ausgegebene Aktien von Xenetic im Rahmen einer reinen Aktientransaktion erwerben wird (die „vorgeschlagene Transaktion“). Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin am Nasdaq Capital Market als Santersus Bio, Inc. unter dem neuen Tickersymbol „SNTS“ gehandelt.

Die geplante Transaktion wird voraussichtlich ein an der Nasdaq notiertes im klinischen Stadium für mehrere Indikationen befindliches Unternehmen schaffen, das sich auf ein einziges therapeutisch hochrelevantes Ziel konzentriert: neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs). Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass NETs an der Pathologie von Erkrankungen beteiligt sind, die die Bereiche Intensivmedizin, Autoimmunerkrankungen, Transplantation und Onkologie umfassen. Durch die Kombination zweier sich ergänzender Ansätze zur Bekämpfung von NETs – NucleoCapture, das darauf ausgelegt ist, NETs physikalisch aus dem Blutkreislauf zu entfernen, und die DNase-Technologie von Xenetic, die entwickelt wurde, um NETs im Gewebe enzymatisch abzubauen – wird das fusionierte Unternehmen voraussichtlich über eine differenzierte therapeutische Plattform verfügen, die in der Lage ist, NET-bedingte Erkrankungen durch zwei unterschiedliche Modalitäten zu bekämpfen.

„Die therapeutische Bekämpfung von neutrophilen extrazellulären Fallen entwickelt sich rasch zu einem wichtigen medizinischen Konzept, und wir sind überzeugt, dass die Zusammenführung von NucleoCapture und der DNase-Technologie ein einzigartig positioniertes Unternehmen schafft, das sich darauf konzentriert, diese biologischen Erkenntnisse in Therapien für zahlreiche Bereiche mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf umzusetzen“, sagte James Ladtkow, Chief Executive Officer der Santersus AG. „NucleoCapture und die DNase-Technologie von Xenetic gehen die durch NETs vermittelten pathologischen Signalwege und biologischen Effekte mit komplementären Ansätzen an: Der eine entfernt NETs aus dem Blutkreislauf, der andere baut NETs im Gewebe ab. Die Kombination wird voraussichtlich vier klinische First-in-Class-Programme in einem einzigen Unternehmen vereinen, das auf ein therapeutisches Ziel ausgerichtet ist, darunter Programme in der entscheidenden Phase bei Sepsis und systemischem Lupus erythematodes, die jeweils die Breakthrough Device Designation der FDA erhalten haben.“

Herr Ladtkow fuhr fort: „Wir sind davon überzeugt, dass dieser Zusammenschluss die Chance bietet, eine führende Position in einem aufstrebenden Therapiebereich zu etablieren und gleichzeitig ein Unternehmen mit mehreren potenziellen wertschöpfenden klinischen Katalysatoren aufzubauen. Ich freue mich darauf, das fusionierte Unternehmen zu leiten und Therapien voranzutreiben, die das Potenzial haben, Leben zu retten und die Behandlungsergebnisse für Patienten bei Erkrankungen zu verbessern, bei denen nach wie vor erheblicher ungedeckter Bedarf besteht.“

„Als Ergebnis unseres strategischen Überprüfungsprozesses wird der Zusammenschluss mit Santersus Xenetic näher an die klinische Anwendung bringen, während wir gleichzeitig unsere Kerntechnologien weiterentwickeln und den Shareholder Value maximieren. Die DNase-Technologie von Xenetic basiert auf der Erkenntnis, dass NETs im Zusammenhang mit der Krebspathogenese und der Resistenz gegen Krebstherapien eine Rolle spielen und mechanische Barrieren bilden können, die das Eindringen von T-Zellen behindern und den Kontakt von T-Zellen mit Tumorzellen unterbinden, was zur Resistenz gegen die CAR-T-Therapie beitragen kann“, sagte James Parslow, Interims-Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Xenetic Biosciences. „Die NucleoCapture-Technologie von Santersus zielt auf dieselben zugrundeliegenden biologischen Mechanismen in den Bereichen Intensivmedizin, Autoimmunerkrankungen und Transplantation ab. Die Kombination dieser Technologien eröffnet die Möglichkeit, die NET-Biologie an zwei Fronten anzugehen, und erweitert die potenzielle Reichweite der Plattform weit über die aktuellen Programme der beiden Unternehmen hinaus.“

Gemeinsame klinische Pipeline

Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über eine Kernpipeline verfügen, die vier First-in-Class-Programme in den Bereichen Intensivmedizin, Autoimmunerkrankungen, Transplantation und Onkologie umfasst:

NucleoCapture bei Sepsis

NucleoCapture wird derzeit in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie bei Patienten mit Sepsis in Kombination mit dem Standard in der medizinischen Versorgung untersucht und hat für diese Indikation von der U.S. Food and Drug Administration („FDA“) die Breakthrough Device Designation erhalten. NucleoCapture zielt darauf ab, die dysregulierte Reaktion des Wirts und das daraus resultierende Organversagen im Zusammenhang mit der Sepsis zu behandeln, anstatt allein die zugrundeliegende Infektion zu bekämpfen.

NucleoCapture bei systemischem Lupus erythematodes

NucleoCapture befindet sich auf dem Weg zu einer zulassungsrelevanten klinischen Studie bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes („SLE“) in Kombination mit dem Standard in der medizinischen Versorgung und hat eine zweite Breakthrough Device Designation der FDA erhalten. Das Programm wird als nicht immunsuppressiver First-in-Class-Ansatz zur Behandlung von SLE durch die Entfernung zirkulierender NETs entwickelt, mit dem Potenzial, sowohl die Krankheitsaktivität als auch die damit verbundenen Typ-II-Symptome anzugehen.

NucleoCapture für die Lebertransplantation

NucleoCapture wird für den Einsatz während der normothermen maschinellen Perfusion von Spenderlebern entwickelt, mit dem Ziel, die Qualität der Lebertransplantate und die Transplantationsergebnisse zu verbessern und möglicherweise den Pool an für Transplantationen verfügbaren Organen zu erweitern. Das Programm ist bereit für die Aufnahme von zulassungsrelevanten Studien, basierend auf abgeschlossenen Studien mit gespendeten menschlichen Lebern.

DNase in Kombination mit Anti-CD19-CAR-T-Zellen bei B-Zell-Lymphomen

Die DNase-Technologie von Xenetic wird derzeit in einer von Forschern initiierten Phase-1b-Studie in Israel in Kombination mit Anti-CD19-CAR-T-Zellen bei Patienten mit hochriskantem großzelligem B-Zell-Lymphom untersucht. Die DNase-Technologie von Xenetic zielt darauf ab, NETs in der Tumormikroumgebung abzubauen, wo diese Tumorzellen vor Immunangriffen schützen können, und damit möglicherweise einen Mechanismus der Resistenz gegen die CAR-T-Therapie zu bekämpfen.

Ergänzende Plattformen zur Bekämpfung von NETs

NucleoCapture ist eine selektive First-in-Class-Aphereseplattform, die darauf ausgelegt ist, NETs zu binden und aus dem Blutkreislauf oder aus Organperfusionskreisläufen zu entfernen. Zusätzlich zu den drei Leitprogrammen könnte die Technologie potenzielle Anwendungsmöglichkeiten bei weiteren Autoimmunindikationen, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie bei akuten und chronischen Organverletzungen bieten.

Die DNase-Technologie von Xenetic ist eine rekombinante Form des menschlichen Enzyms DNase I, die darauf ausgelegt ist, NETs abzubauen und aus der Tumormikroumgebung zu entfernen. Die Technologie wird derzeit in Kombination mit Anti-CD19-CAR-T-Zellen bei Patienten mit großzelligem B-Zell-Lymphom untersucht; potenzielle Anwendungsbereiche könnten weitere hämatologische und solide Tumoren als Ergänzung zu CAR-T-Therapien, bispezifischen T-Zell-Engagern und Immun-Checkpoint-Inhibitoren umfassen.

Zusammen sollen die beiden Plattformen dem fusionierten Unternehmen komplementäre Ansätze für dasselbe zugrundeliegende therapeutische Ziel bieten: die Entfernung von NETs aus dem Blutkreislauf und den Organperfusionssystemen mit NucleoCapture sowie den Abbau von NETs im Gewebe mit der DNase-Technologie von Xenetic.

Telefonkonferenz und Webcast zur aktuellen Geschäftsentwicklung

Xenetic und Santersus veranstalten am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast, um die geplante Transaktion zu erörtern und einen Überblick über das fusionierte Unternehmen, seine sich ergänzenden auf NETs ausgerichteten Plattformen, die klinischen Pipeline und die strategischen Prioritäten zu geben.

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Datum: Mittwoch, 16. September

Uhrzeit: 8:30 Uhr ET

Webcast: Hier zugreifen.

Einwahlnummer: 877-524-8416 (Inland) / +1 412-902-1028 (Ausland)

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird hier verfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Live-Veranstaltung verfügbar sein und für einen begrenzten Zeitraum archiviert werden.

Über die geplante Transaktion

Gemäß der Aktientauschvereinbarung wird Xenetic das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Santersus im Austausch gegen die Ausgabe neu ausgegebener Stammaktien von Xenetic zum Zeitpunkt des Abschlusses erwerben, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf übliche Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Zustimmung der Xenetic-Aktionäre. Auf Pro-forma-Basis werden die derzeitigen Anteilseigner von Xenetic und Santersus jeweils etwa 15,0 % bzw. 85,0 % des fusionierten Unternehmens halten, berechnet auf vollständig verwässerter Basis und auf umgerechneter Basis, vorbehaltlich einer Anpassung, die unter anderem auf dem Netto-Cash-Saldo (wie in der Aktientauschvereinbarung definiert) von Xenetic zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion basiert.

Die wichtigsten Anteilseigner, Direktoren und Führungskräfte von Xenetic sowie bestimmte von Santersus benannte Parteien haben Veräußerungsbeschränkungsvereinbarungen unterzeichnet, die die Übertragung von Aktien des fusionierten Unternehmens für einen Zeitraum von 180 Tagen nach Abschluss der Transaktion einschränken, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen.

Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird Santersus eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xenetic. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich von James Ladtkow, Chief Executive Officer von Santersus, gemeinsam mit dem derzeitigen Managementteam von Santersus geleitet. Xenetic Biosciences, Inc. wird voraussichtlich in Santersus Bio, Inc. umbenannt, mit Unternehmenssitz in Framingham, Massachusetts. Der Board of Directors des fusionierten Unternehmens wird voraussichtlich aus acht Mitgliedern bestehen, darunter zwei Kandidaten von Xenetic und sechs Kandidaten von Santersus.

Die geplante Transaktion wurde vom Board of Directors von Santersus einstimmig genehmigt. Das Board of Directors von Xenetic hat – auf einstimmige Empfehlung seines unabhängigen Special Committee hin – die geplante Transaktion ebenfalls genehmigt und empfiehlt den Aktionären von Xenetic, für die geplante Transaktion zu stimmen. Der Abschluss der geplanten Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Xenetic-Aktionäre, der Zulassung der im Rahmen der geplanten Transaktion auszugebenden Xenetic-Stammaktien zur Notierung an der Nasdaq, des Inkrafttretens einer bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) einzureichenden Wiederverkaufsregistrierungserklärung auf Formular S-1 sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf sonstige übliche Abschlussbedingungen.

Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. fungiert als US-Rechtsberater von Santersus, und Lex Futura AG fungiert als Schweizer Rechtsberater von Santersus. Holland & Knight LLP fungiert als Rechtsberater von Xenetic, und Canaccord Genuity fungiert als Finanzberater von Xenetic.

Weitere Informationen zu der Transaktion werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der von Xenetic bei der SEC eingereicht wird und unter http://www.sec.gov verfügbar sein wird.

Über Xenetic Biosciences

Xenetic Biosciences, Inc. ist ein Biopharmaunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung innovativer immunonkologischer Technologien zur Behandlung schwer therapierbarer Krebserkrankungen konzentriert. Die proprietäre DNase-Technologie des Unternehmens zielt darauf ab, die Ergebnisse bestehender Behandlungen, einschließlich Immuntherapien, zu verbessern, indem sie auf neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs) abzielt, die an der Krebsprogression beteiligt sind. Xenetic konzentriert sich derzeit darauf, sein systemisches DNase-Programm als Begleittherapie für Pankreaskarzinome sowie lokal fortgeschrittene oder metastasierte solide Tumoren in die klinische Phase zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.xeneticbio.com sowie auf X, LinkedIn und Facebook.

Über die Santersus AG

Die Santersus AG ist ein Unternehmen für therapeutische Medizinprodukte, das NucleoCapture entwickelt – seine selektive extrakorporale Blutreinigungsplattform, die darauf ausgelegt ist, neutrophile extrazelluläre Fallen (NETs) selektiv zu entfernen, um akute und chronische Erkrankungen in den Bereichen Intensivmedizin, Autoimmunität und Transplantation zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.santersus.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ausdrückliche oder stillschweigende Aussagen bezüglich der Struktur, des Zeitplans und des Abschlusses der geplanten Transaktion; der Notierung des fusionierten Unternehmens an der Nasdaq nach Abschluss der geplanten Transaktion; Erwartungen hinsichtlich der Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens; der künftigen Geschäftstätigkeit des fusionierten Unternehmens; der Ausrichtung, Strategie und des Schwerpunkts des fusionierten Unternehmens; der Entwicklung, des kommerziellen Potenzials und der potenziellen Vorteile von NucleoCapture und der DNase-Technologie von Xenetic; erwarteter klinischer Aktivitäten zur Arzneimittelentwicklung und der damit verbundenen Zeitpläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts für Daten und andere klinische Ergebnisse; des Wettbewerbsumfelds des fusionierten Unternehmens; der erwarteten Zusammensetzung des Boards des fusionierten Unternehmens; sowie sonstiger Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung und basierten auf den damals aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie den Überzeugungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb der Kontrolle von Xenetic, Santersus oder des fusionierten Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem (i) das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Versäumnisses, die Zustimmung der Aktionäre zur Transaktion rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; (ii) Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der geplanten Transaktion und der Fähigkeit sowohl von Xenetic als auch von Santersus, die geplante Transaktion abzuschließen; (iii) Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit jeder Partei, ihre Betriebskosten und die mit der geplanten Transaktion verbundenen Aufwendungen bis zum Abschluss zu verwalten; (iv) Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben oder der Verzögerung der Einholung erforderlicher Genehmigungen von staatlichen oder quasi-staatlichen Stellen, die für den Abschluss der geplanten Transaktion notwendig sind; (v) das Risiko, dass die Aktionäre von Xenetic und die Aktionäre von Santersus infolge von Anpassungen des Umtauschverhältnisses einen größeren oder geringeren Anteil an dem fusionierten Unternehmen halten könnten als derzeit erwartet; (vi) Risiken im Zusammenhang mit dem Marktpreis der Stammaktien von Xenetic im Verhältnis zu dem durch das Umtauschverhältnis angedeuteten Wert; (vii) unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; (viii) mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der geplanten Transaktion; (ix) die mit den Plattformtechnologien von Xenetic verbundenen Unsicherheiten sowie Risiken im Zusammenhang mit der klinischen Entwicklung und der behördlichen Zulassung von Produktkandidaten, einschließlich möglicher Verzögerungen beim Beginn, der Rekrutierung und dem Abschluss von klinischen Studien; (x) Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des fusionierten Unternehmens, ausreichendes zusätzliches Kapital zu beschaffen, um diese Produktkandidaten und seine klinischen Programme weiter voranzutreiben; (xi) Unsicherheiten hinsichtlich der Erzielung erfolgreicher klinischer Ergebnisse für Produktkandidaten und daraus möglicherweise resultierende unerwartete Kosten; (xii) Risiken im Zusammenhang mit der Nichtrealisierung eines Werts aus Produktkandidaten, die derzeit entwickelt werden oder deren Entwicklung vorgesehen ist, angesichts der inhärenten Risiken und Schwierigkeiten, die mit der erfolgreichen Markteinführung von Produktkandidaten verbunden sind; (xiii) Risiken im Zusammenhang mit dem möglichen Ausbleiben bestimmter erwarteter Vorteile der geplanten Transaktion, unter anderem in Bezug auf zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse; (xiv) Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des fusionierten Unternehmens, nach Abschluss der geplanten Transaktion die Anforderungen für eine Notierung an der Nasdaq weiterhin zu erfüllen, sowie die mögliche Notwendigkeit für das fusionierte Unternehmen, eine Aktienzusammenlegung durchzuführen, um den Anforderungen für eine Notierung an der Nasdaq zu genügen; (xv) Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von zusätzlichem Working Capital und der Finanzierung der Geschäftstätigkeit des fusionierten Unternehmens; und (xvi) die sonstigen Faktoren, die unter anderem unter der Überschrift „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht (Annual Report) von Xenetic auf Formular 10-K und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt von Ereignissen können aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden in den Unterlagen, die Xenetic im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreicht und einreichen wird, ausführlicher beschrieben, einschließlich der Vollmachtserklärung von Xenetic, die weiter unten unter „Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind“ beschrieben wird. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Mitteilung oder zu den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Zeitpunkten gelten. Xenetic, Santersus und das fusionierte Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen ihrer diesbezüglichen Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren dar und ist auch nicht als solche zu verstehen; ebenso wenig handelt es sich um eine Aufforderung zur Abstimmung oder Zustimmung. Es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren und kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung entspricht und im Übrigen den geltenden Rechtsvorschriften entspricht.

Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Diese Mitteilung bezieht sich auf die geplante Übernahme von Santersus durch Xenetic und kann als Material zur Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird Xenetic bei der SEC eine Vollmachtserklärung (Proxy Statement) und eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 einreichen. Jede Partei kann zudem weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Anleger und Wertpapierinhaber werden dringend gebeten, die Vollmachtserklärung, die Registrierungserklärung auf Formular S-1 und andere relevante Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, sowie etwaige Änderungen oder Ergänzungen dazu und alle darin durch Verweis einbezogenen Dokumente vollständig zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über die geplante Transaktion, damit zusammenhängende Angelegenheiten und die an der geplanten Transaktion beteiligten Parteien enthalten oder enthalten werden.

Anleger und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Kopie der Vollmachtserklärung, der Registrierungserklärung auf Formular S-1 und anderer relevanter Dokumente (sobald diese verfügbar sind), die bei der SEC eingereicht wurden oder werden, kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Kopien der von Xenetic Biosciences bei der SEC eingereichten Dokumente (sobald diese verfügbar sind) werden kostenlos auf der Website von Xenetic unter www.xeneticbio.com zur Verfügung stehen.

Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten (Participants in the Solicitation)

Xenetic sowie dessen Direktoren und leitende Angestellte und Santersus sowie dessen Direktoren und leitende Angestellte können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Xenetic im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Beteiligungen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie anderer Personen, die als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von Xenetic im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden können, sowie eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, werden in der Stimmrechtsvollmachterklärung zur geplanten Transaktion enthalten sein, die bei der SEC eingereicht wird. Weitere Informationen über Xenetic, die Direktoren und leitenden Angestellten von Xenetic sowie deren Beteiligungen an Xenetic-Stammaktien finden sich außerdem im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 12. März 2026 bei der SEC eingereicht und am 24. April 2026 geändert wurde, sowie in der endgültigen Vollmachtserklärung, die am 31. Oktober 2025 bei der SEC eingereicht wurde, und in weiteren Dokumenten, die Xenetic anschließend bei der SEC eingereicht hat. Kostenlose Exemplare dieser Dokumente können wie oben beschrieben angefordert werden. Soweit sich die Bestände an Xenetic-Wertpapieren im Besitz der Direktoren oder leitenden Angestellten des Unternehmens seit den in diesen Dokumenten angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen voraussichtlich in den bei der SEC eingereichten Initial Statements of Beneficial Ownership auf Formular 3 oder den Statements of Beneficial Ownership auf Formular 4 berücksichtigt. Weitere Informationen zur Identität potenzieller Beteiligter und zu deren direkten oder indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, werden in der Vollmachtserklärung zur geplanten Transaktion enthalten sein, sobald diese bei der SEC eingereicht wird.

Kontakt:

JTC Team, LLC

Jenene Thomas

(908) 824-0775

xbio@jtcir.com

QUELLE: Xenetic Biosciences, Inc.

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Die Xenetic Biosciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 4,27USD auf Nasdaq (16. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.