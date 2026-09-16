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    Triton Uranium treibt das Atlas-Projekt voran und gibt ein Explorationsziel von 46,56 Millionen Pfund Uran bekannt

    NI 43-101 und S-K 1300 – Technische Berichte für das historische Uranium City-Gebiet fertiggestellt

    SASKATOON, SK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Triton Uranium Corp. gab heute die Fertigstellung von vier technischen Berichten für sein Atlas-Projekt bekannt, in denen das Potenzial für niedriggradige Uranvorkommen im Tagebau von bis zu 46,56 Millionen Pfund Uran (U₃O₈) in Satellitenvorkommen und Explorationszielgebieten innerhalb des Atlas-Projekts dargelegt wird.

    Triton Uranium Logo

    Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Kanada und die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Stärkung einer kontinentweiten Lieferkette für kritische Mineralien im Rahmen des kanadisch-amerikanischen Aktionsplans für kritische Mineralien vorantreiben. Gleichzeitig treibt Kanada seine nuklearen Ambitionen voran: Der Bau neuer Reaktoren, die Entwicklung kleiner Modulreaktoren (SMR) sowie Modernisierungsprogramme sorgen für eine steigende Nachfrage nach einer sicheren Uranversorgung aus heimischen Quellen.

    Vor diesem Hintergrund bricht für die Kernenergiebranche eine neue Wachstumsphase an, da Regierungen und Energieversorger bestrebt sind, die für die Renaissance der Kernenergie erforderlichen Uranvorräte zu sichern und gleichzeitig die Anfälligkeit gegenüber geopolitischen Risiken und Risiken in der Lieferkette zu verringern.

    „Wir suchen nicht einfach nur nach Uran, sondern tragen dazu bei, die sichere nordamerikanische Brennstoffversorgung aufzubauen, die für die Renaissance der Kernenergie erforderlich ist", sagte Scott Evans, Präsident und Geschäftsführer von Triton Uranium. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kernenergie kommt Saskatchewan eine entscheidende Rolle als zuverlässiger, verbündeter Uranlieferant für Kanada und die Vereinigten Staaten zu. Diese technischen Berichte sind ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Chance."

    Für die Vereinigten Staaten stellt Kanada eine geografisch nahegelegene und politisch gleichgesinnte Quelle für Kernbrennstoff dar. Saskatchewan gehört bereits zu den weltweit führenden Uranfördern mit einer gut ausgebauten Bergbauinfrastruktur, einer langen Tradition in der Uranförderung und einem äußerst erfahrenen Umfeld aus Aufsichtsbehörden und Bergbauunternehmen.

    Die von Stantec Consulting Ltd. erstellten Berichte vom 27. Juli 2026 stellen einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Uranportfolios von Triton und der Schaffung einer aktuellen technischen Grundlage für das Atlas-Projekt dar.

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    PR Newswire (dt.)
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