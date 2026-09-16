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    Barcelona startet „HOWS Barcelona", einen neuen Kongress zum Thema städtischer und bezahlbarer Wohnraum

    Barcelona startet „HOWS Barcelona, einen neuen Kongress zum Thema städtischer und bezahlbarer Wohnraum
    Foto: adobe.stock.com

    BARCELONA, Spanien, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- HOWS Barcelona – Housing World Summit, der neue internationale Kongress zum Thema städtischer und bezahlbarer Wohnraum, findet vom 3. bis 5. November im Gran Via-Veranstaltungszentrum im Rahmen des Smart City Expo World Congress statt. Der Gipfel, der die internationale Debatte über das Thema Wohnen – eine der drängendsten Herausforderungen, vor denen Städte heute stehen – anführen soll, wird vom Stadtrat von Barcelona gefördert und von der Fira de Barcelona organisiert. Die Veranstaltung umfasst ein dreitägiges Programm mit 20 Vorträgen und über 100 Referenten.

    HOWS Barcelona will focus on strategies to achieve affordable urban housing

    Die HOWS Barcelona wird alle Akteure zusammenbringen, die in der Lage sind, den Wohnungssektor sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu verändern, darunter Städte, Wohnungsanbieter, Fachleute aus dem Stadtentwicklungsbereich, Organisationen des dritten Sektors und gemeinnützige Organisationen, Immobilienentwickler, Investoren sowie Vertreter der Wissenschaft. Die Veranstaltung soll zu einer führenden Plattform für Diskussionen und Innovationen im Bereich des städtischen Wohnungsbaus werden und Lösungen für die großen Herausforderungen des modernen Wohnungswesens fördern.

    Das Kongressprogramm konzentriert sich auf fünf Schlüsselthemen: Stadtplanung und Bodenpolitik als Instrumente zur Steigerung des Wohnungsangebots; Wohnungsbauregulierung zur Schaffung von öffentlichem und bezahlbarem Wohnraum; Innovation im Bauwesen als Motor zur Beschleunigung des Wohnungsbaus; Sanierung, Nachrüstung und Umnutzung zur Verbesserung der Qualität sowie Sozialer und bezahlbarer Wohnungsbau zur Förderung eines nachhaltigen Wohnungsbestands; und Finanzierungsmechanismen zur Ermöglichung von Wohnungsbau und Investitionen.

    Gipfeltreffen auf höchster Ebene

    Darüber hinaus wird HOWS Barcelona eine Reihe hochkarätiger Veranstaltungen ausrichten, die darauf abzielen, den politischen Dialog, die internationale Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Städten zu stärken. Diese Initiativen bieten politischen Entscheidungsträgern, Bürgermeistern und Verantwortlichen für die Wohnungspolitik eine Plattform, um bewährte Verfahren auszutauschen, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und die Zusammenarbeit zwischen den Städten zu fördern.

    Im Rahmen des Kongresses finden außerdem das „Housing Mayors Meeting" statt, eine Arbeitssitzung hinter verschlossenen Türen, an der Bürgermeister und hochrangige Vertreter der Wohnungsbaubehörden aus Städten weltweit teilnehmen, sowie der „Housing Mayors Roundtable", eine offene Diskussionsrunde mit Bürgermeistern und führenden Vertretern der Stadtentwicklung aus aller Welt.

    Das Forum für Wohnungsbau und Sanierung in Barcelona (FHAR) hat dies in sein Programm aufgenommen. Das Forum, das bisher viermal als eigenständige Veranstaltung stattfand, bietet die Gelegenheit, zentrale Themen wie den Ausbau des Angebots an Sozialwohnungen, die Sanierung des öffentlichen und privaten Wohnungsbestands sowie die Regulierung des Wohnungsmarktes zu erörtern.

    HOWS wird von der katalanischen Regierung, dem spanischen Ministerium für Wohnungswesen und Stadtentwicklung sowie der Europäischen Union unterstützt und findet in Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen statt, darunter der Metropolregion Barcelona (AMB), der Europäischen Investitionsbank (EIB), C40 Cities, UN-Habitat und Metropolis.

    Fira de Barcelona Logo

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    Barcelona startet „HOWS Barcelona", einen neuen Kongress zum Thema städtischer und bezahlbarer Wohnraum BARCELONA, Spanien, 16. September 2026 /PRNewswire/ - HOWS Barcelona – Housing World Summit, der neue internationale Kongress zum Thema städtischer und bezahlbarer Wohnraum, findet vom 3. bis 5. November im Gran Via-Veranstaltungszentrum im Rahmen …
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