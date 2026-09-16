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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Commerzbank am Hoch seit 2010 gedreht - Gutes Sektorumfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Aktien steigen zunächst auf 43,37 Euro
    • Gewinnmitnahmen drücken den Kurs vor der Fed
    • JPMorgan-Aussagen stützen Europas Bankensektor
    AKTIE IM FOKUS 2 - Commerzbank am Hoch seit 2010 gedreht - Gutes Sektorumfeld
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse, Kommentar zu JPMorgan)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Prozess der Übernahme durch die Unicredit haben die Aktien der Commerzbank ihren guten Lauf am Mittwoch nur zu Beginn fortgesetzt. Mit einem Anstieg um bis zu 2,1 Prozent auf 43,37 Euro näherte sich der Kurs in einem positiven Branchenumfeld dem Hoch vom August 2010.

    Darüber hätte den Aktien dann ein Hoch seit 2009 gewunken, doch zu einem weiteren Vorstoß kam es unmittelbar vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zunächst nicht. Anleger nutzten das nochmals erhöhte Anfangsniveau schnell zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs dann über ein Prozent ins Minus drückten. Die Aktien der Deutschen Bank , die zuletzt etwas von ihrem Hoch seit 2011 zurückgefallen waren, erholten sich um 0,7 Prozent.

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    Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gehörte mit einem Anstieg um zuletzt 0,8 Prozent zu den Favoriten. Zuletzt hatten noch Aussagen der Bank of America zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Stimmung getrübt. Laut Börsianern gab es von dem US-Konkurrenten JPMorgan im Rahmen einer Fachkonferenz aber bessere Aussagen, die nun erleichternd wirkten.

    Am Abend gehen Marktteilnehmer überwiegend von einer Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed aus - trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Senkungen. Laut der NordLB liegt die am Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte bei über 94 Prozent. Für gewöhnlich heißt es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können.

    Mit Blick auf die Commerzbank verwies ein Marktteilnehmer auf Aussagen der Chefin Bettina Orlopp im Rahmen einer Fachkonferenz vom Vortag. Demnach erwarte sie einen höheren Zinsüberschuss im dritten Quartal, Gebührenwachstum und stabile Kosten. Der Börsianer erwähnte auch Ausschüttungspläne positiv, betonte jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der Situation mit der Unicredit./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 306,9 auf Tradegate (16. September 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -11,40 %/+2,97 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf etwa 42,4–42,5 Euro, der mit ersten Aktienrückkäufen und größeren Käufen erklärt wird. Bei dünnem Volumen wird über die weitere Kursentwicklung und das Ende des ARP spekuliert. Rückkäufe könnten UniCredits Anteil inklusive TRS auf rund 51 % erhöhen und eine Stimmrechtsmehrheit ermöglichen. Einzelne Anleger halten langfristig sogar dreistellige Kurse für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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