Bitcoin: Clarity Act scheitert | Intel: sk Hynix Deal? l Allianz: Waymo geangelt

Lidl-Kooperation lässt Einride-Aktie abeheben

Die Aktie des schwedischen Spezialisten für Autonome LKW macht heute einen riesigen Sprung. Der Grund: Das Bundeskraftfahrtamt hat genehmigt, dass in der Nähe von Kassel ein autonomer LKW von Einride zwischen einem Verteilerzentrum und einer Filiale fährt. In diesem ersten Test steckt enormes Potenzial, wenn er auf das gesamte Filialnetz des Discounters ausgeweitet wird.

Wir haben heute mal in die Branche geschaut und Aktien gesucht, die als nächstes abheben könnten.



Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

→ Prämie sichern Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

Allianz mit Top Waymo-Deal

Europas größter Versicherer hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er es versteht, sich in Milliarden-Märkten frühzeitig zu positionieren. Ein neuer Deal mit der Alphabettochter Waymo eröffnet riesiges Potenzial für die Allianz. Warum Anleger weiter bei der Dividendenperle zugreifen sollten.

Aktienduell: Hochtief vs. Bilfinger

Von der Marktkapitalisierung stehen sich heute David Bilfinger und Goliath Hochtief gegenüber. Was die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr angeht, nehmen sich bei Konzerne nicht viel. Es gibt allerdings einen klaren Unterschied, der eine Aktie deutlich interessanter macht.

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Zinsentscheid der Fed - Was ist zu beachten?

Thema des Tages: Autonome LKW

Meine Top 5 Aktien

Ein spekulativer Wert

Bitcoin: Clearity Act scheitert

Intel: Deal mit sk Hynix?

DAX: Warten auf Zinsentscheid

Allianz: Top-Deal mit Waymo

Deutsche Autobauer: Die Favoriten von Berenberg

Nordex: Neuer Auftrag

Depots: Auf der Stelle

Aktienduell: Hochtief vs. Bilfinger

Zuschauerfragen



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

→ Jetzt teilnehmen Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



