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    Autonome LKW-Aktien

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    Bitcoin: Clarity Act scheitert | Intel: sk Hynix Deal? l Allianz: Waymo geangelt

    Das die Fed heute die Leitzinsen erhöht, daran zweifelt kaum noch einer. Was allerdings wichtiger ist als die Zinserhöhung, ist die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Worauf Anleger achten sollten!

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Zinsentscheid: Anleger achten auf Warshs Rede
    • Einride springt dank autonomem Lidl-Lkw kräftig an
    • Allianz profitiert vom Waymo-Deal und Aktienduell
    Autonome LKW-Aktien - Bitcoin: Clarity Act scheitert | Intel: sk Hynix Deal? l Allianz: Waymo geangelt
    Foto: wallstreetONLINE

    Lidl-Kooperation lässt Einride-Aktie abeheben

    Die Aktie des schwedischen Spezialisten für Autonome LKW macht heute einen riesigen Sprung. Der Grund: Das Bundeskraftfahrtamt hat genehmigt, dass in der Nähe von Kassel ein autonomer LKW von Einride zwischen einem Verteilerzentrum und einer Filiale fährt. In diesem ersten Test steckt enormes Potenzial, wenn er auf das gesamte Filialnetz des Discounters ausgeweitet wird. 

    Wir haben heute mal in die Branche geschaut und Aktien gesucht, die als nächstes abheben könnten.

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    Allianz mit Top Waymo-Deal

    Europas größter Versicherer hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er es versteht, sich in Milliarden-Märkten frühzeitig zu positionieren. Ein neuer Deal mit der Alphabettochter Waymo eröffnet riesiges Potenzial für die Allianz. Warum Anleger weiter bei der Dividendenperle zugreifen sollten.

    Aktienduell: Hochtief vs. Bilfinger

    Von der Marktkapitalisierung stehen sich heute David Bilfinger und Goliath Hochtief gegenüber. Was die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr angeht, nehmen sich bei Konzerne nicht viel. Es gibt allerdings einen klaren Unterschied, der eine Aktie deutlich interessanter macht. 

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Zinsentscheid der Fed - Was ist zu beachten?

    Thema des Tages: Autonome LKW

    Meine Top 5 Aktien

    Ein spekulativer Wert

    Bitcoin: Clearity Act scheitert

    Intel: Deal mit sk Hynix?

    DAX: Warten auf Zinsentscheid

    Allianz: Top-Deal mit Waymo

    Deutsche Autobauer: Die Favoriten von Berenberg

    Nordex: Neuer Auftrag

    Depots: Auf der Stelle

    Aktienduell: Hochtief vs. Bilfinger

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Autonome LKW-Aktien Bitcoin: Clarity Act scheitert | Intel: sk Hynix Deal? l Allianz: Waymo geangelt Das die Fed heute die Leitzinsen erhöht, daran zweifelt kaum noch einer. Was allerdings wichtiger ist als die Zinserhöhung, ist die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Worauf Anleger achten sollten!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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