Hochgradige Goldtreffer – Ergebnisse für 88 Bohrlöcher stehen noch aus

Die Spannung im legendären Golden Triangle in British Columbia steigt rasant: Goliath Resources (TSX-V: GOT; WKN A2P063) liefert nicht nur einmal mehr extrem hochgradige Bohrresultate von seiner Surebet-Entdeckung, sondern sitzt aktuell noch auf den Laborergebnissen von 88 weiteren Bohrlöchern. Mit sichtbarem Gold in über der Hälfte der diesjährigen Bohrungen und neuen Volltreffern wächst das ohnehin gewaltige System immer weiter – und bietet Investoren einen massiven, garantierten Newsflow für die kommenden Monate.

Spektakuläre Goldgehalte in Golden Gate und Surebet

Die neuesten Analysen aus fünf Bohrlöchern untermauern die außergewöhnliche Qualität des mittlerweile 2,01 Quadratkilometer großen Systems. Besonders die Golden-Gate-Zone glänzt im westlichen Teil mit enormen Goldkonzentrationen nahe der Oberfläche. Um die Dimensionen greifbar zu machen, hier die absoluten Highlights der aktuellen Auswertung:

GD-26-478 (Golden Gate): 4,85 Meter mit 13,81 g/t Gold – inklusive einer extrem hochgradigen Spitze von 1,15 Metern mit satten 37,34 g/t Gold.

4,85 Meter mit 13,81 g/t Gold – inklusive einer extrem hochgradigen Spitze von 1,15 Metern mit satten 37,34 g/t Gold. GD-26-414 (Golden Gate): 5,00 Meter mit 10,26 g/t Goldäquivalent (AuEq) in einer neu entdeckten Ader – mit einem sensationellen Kernstück von 0,75 Metern zu 68,17 g/t AuEq.

5,00 Meter mit 10,26 g/t Goldäquivalent (AuEq) in einer neu entdeckten Ader – mit einem sensationellen Kernstück von 0,75 Metern zu 68,17 g/t AuEq. GD-26-426 (Surebet): 23,50 Meter mit 2,55 g/t AuEq, was die beständige und breite Mineralisierung der Hauptzone eindrucksvoll bestätigt.

Weitere Bohrungen wie GD-26-450 (13 Meter mit 3,06 g/t AuEq) stützen dieses Bild und untermauern die Treffsicherheit der Goliath-Geologen.

Big Bulk Zones: Vom Adersystem zum großvolumigen Projekt

Parallel zu den starken Bohrergebnissen hat Goliath sein Explorationsmodell entscheidend erweitert. Die ehemals als „vulkanische Keilzonen“ (Wedge Zones) bezeichneten Bereiche werden nun als „Big Bulk Zones“ geführt. Der Grund: Bohrungen haben hier mächtige Mineralisierungen über durchgehende Intervalle von 10 bis 58 Metern (mit 0,39 bis 2,04 g/t AuEq) nachgewiesen. Für das Projekt ist das ein potenzieller Gamechanger, da diese Zonen die höhergradigen Adern miteinander verbinden und so ein riesiges, großvolumiges System formen.

Die Ausmaße des Gold-Kupfer-Silber-Systems nehmen ohnehin rasant zu: Allein die Golden-Gate-Zone ist mittlerweile auf 1,17 Quadratkilometer angewachsen. Von dem 50.000 Meter umfassenden Bohrprogramm für 2026 sind bereits über 45.000 Meter absolviert. Die Erfolgsquote ist beachtlich: Alle 92 bisherigen Löcher durchteuften die anvisierte Quarz-Sulfid-Struktur, in 52 davon wurde Gold sogar mit bloßem Auge gesichtet. Da erst für 9 Bohrungen vollständige Analysen vorliegen, gleicht das Projekt aktuell einer hochspannenden Blackbox, deren wahres Ausmaß in den kommenden Wochen Stück für Stück enthüllt wird.

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