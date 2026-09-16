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    Goldrallye gefährdet

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    Goldpreis: Löst die Fed heute ein gewaltiges Beben aus? Goldminenaktien aktuell

    Nichts weniger als eine Weichenstellung ist durch den heutigen Fed-Termin zu erwarten. Bricht die Goldrallye zusammen oder liefert die Fed Argumente für deren Fortsetzung?

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Termin entscheidet über Fortsetzung der Goldrallye
    • Fed-Projektionen bergen Risiken für Gold und Aktien
    • Gold-ETFs legen zu, Minenaktien bleiben stabil
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    Goldrallye gefährdet - Goldpreis: Löst die Fed heute ein gewaltiges Beben aus? Goldminenaktien aktuell
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung: Gold im Vorfeld der Fed robust

    Ob es das sprichwörtliche Pfeifen im Walde oder aber eine positive Erwartungshaltung ist, wird sich in wenigen Stunden zeigen – der Goldpreis präsentiert sich im Vorfeld des heutigen Fed-Termins zumindest bemerkenswert stark. Nach dem Preisrücksetzer zu Wochenbeginn hat sich das Edelmetall berappelt. Gold notiert zur Stunde im Preisbereich von 4.350 US-Dollar. Von der heißen Zone 4.200 US-Dollar hat sich Gold somit lösen können. Ob sich die Blicke nun wieder nach oben richtet, wird sich maßgeblich heute entscheiden. 

    Gold: Was ist von der Fed zu erwarten?

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    Alles andere als eine Zinsanhebung heute in Höhe von 25 Basispunkten würde überraschen. Das eigentliche Eskalationspotenzial geht vielmehr von den Fed-Projektionen aus. In der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde der Sachverhalt thematisiert. Noch einmal zur Erinnerung: In den im Juni veröffentlichten Projektionen ging die US-Notenbank für Ende 2026 von einem Leitzins-Median von 3,8 Prozent sowie von einer Kerninflationsrate von 3,3 Prozent aus. Sollte es in den neuen September-Projektionen gravierende Abweichungen von dieser Erwartungshaltung geben, könnte das zu massiven Verwerfungen bei Gold und Silber führen. Aber auch die Aktienmärkte wären nicht davor gefeit. Die jüngsten Rücksetzer im DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 etc. wären dann wohl nur ein Aufgalopp gewesen. 

    Gold-ETF-Investoren greifen beherzt zu

    Im Vorfeld des Fed-Termins nutzten Investoren die Goldpreisschwäche dazu, wieder in die physisch besicherten Gold-ETFs zu gehen. So legten beispielsweise die Bestände des SPDR Gold Shares zu Wochenbeginn leicht zu. Damit hat sich zwar noch kein neuer Trend etabliert, aber interessant ist die Entwicklung allemal. 

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    Goldminenaktien weiter stabil

    In den letzten Gold-Kommentierungen an dieser Stelle wurde die überaus robuste charttechnische Verfassung der Goldminenaktien herausgestellt. So ließen sich Produzentenaktien, Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold nicht sonderlich von dem Rücksetzer des Goldpreises beeindrucken. 

    Um sich einen Überblick über die Befindlichkeiten im Goldminensektor zu verschaffen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index. Im oberen Chart ist gut zu erkennen, dass der Index zwar mit dem Versuch scheiterte, den Widerstandsbereich um 900 Punkte aufzubrechen, doch der zentrale Unterstützungsbereich 785 Punkte / 730 Punkte ist unverändert intakt. Dass die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie in diesem Bereich verlaufen, erhöht dessen Bedeutung noch einmal deutlich. 

    Dieser Kursbereich stellt die ideale Basis für einen tragfähigen Konsolidierungsboden dar. Mit den „passenden“ Ergebnissen des heutigen Fed-Termins könnte es für die Goldminen rasch wieder nach oben gehen. So könnte der Arca Gold Bugs Index zügig die 900 Punkte erreichen. Die sich abzeichnende bullische Flagge (orange) passt da ins Bild. Obacht ist allerdings geboten, sollte es zu einem Rücksetzer unter die 730er Marke kommen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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