Diamondback Energy Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.09.2026

Die Diamondback Energy Aktie ist bisher um -4,72 % auf 174,71€ gefallen. Das sind -8,65 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +1,84 % am Vortag kommt es heute bei Diamondback Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Diamondback Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Schieferöl und -gas im Permian Basin (Midland/Delaware). Kernleistung: Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, Gas und NGLs mit Kostenführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips, EOG, Devon. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, große zusammenhängende Flächen, Effizienz und niedrige Break-even-Kosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die Diamondback Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um +2,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diamondback Energy +37,43 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +2,31 % im Plus-Minus-Bereich. Diamondback Energy entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Diamondback Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,74 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate +8,13 % 1 Jahr +54,22 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Stand: 16.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 280 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,43 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Diamondback Energy

Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. EOG Resources notiert im Minus, mit -1,80 %. Occidental Petroleum notiert im Minus, mit -1,11 %. ConocoPhillips verliert -0,83 %

Lohnt sich ein Investment in die Diamondback Energy Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Diamondback Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Diamondback Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.