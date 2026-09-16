Börsen Update Europa - 16.09. - SE 30 stark +0,79 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:34) bei 31.276,66 PKT und steigt um +0,38 %. Top-Werte: Elmos Semiconductor +5,53 %, SUESS MicroTec +4,27 %, SILTRONIC AG +3,26 % Flop-Werte: Deutz -4,20 %, Bechtle -2,40 %, Porsche Holding SE -2,04 %

Der DAX bewegt sich bei 25.507,51 PKT und steigt um +0,32 %. Top-Werte: Hochtief +3,16 %, RWE +2,59 %, Siemens Energy +2,33 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,58 %, Volkswagen (VW) Vz -2,54 %, Zalando -1,92 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.980,74 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +5,53 %, SUESS MicroTec +4,27 %, SILTRONIC AG +3,26 %

Flop-Werte: Bechtle -2,40 %, CANCOM SE -1,74 %, IONOS Group -1,16 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:53) bei 6.274,48 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,85 %, Siemens Energy +2,33 %, Infineon Technologies +2,02 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,58 %, Volkswagen (VW) Vz -2,54 %, Prosus Registered (N) -2,06 %

Der AT 20 steht bei 6.784,33 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,41 %, Verbund Akt.(A) +2,00 %, EVN +1,75 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,48 %, Lenzing -1,06 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.876,51 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Sika +1,97 %, ABB +1,91 %, Novartis +1,19 %

Flop-Werte: Alcon -1,23 %, Swiss Re -0,78 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.146,18 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,22 %, LEGRAND +2,03 %, ENGIE +1,74 %

Flop-Werte: Renault -4,31 %, Capgemini -2,82 %, DANONE -1,62 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.250,84 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: ABB +1,91 %, Sandvik +1,41 %, Alfa Laval +1,38 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,63 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,43 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.890,00 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +3,23 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,77 %

Flop-Werte: Allwyn -2,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,92 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,65 %