Die Bank of Canada wählt den Reference Pricing Service „CanDeal Data & Analytics" („DNA") als Preisquelle für kanadische festverzinsliche Wertpapiere

„Die Bank of Canada hat eine Vereinbarung geschlossen, um umfassende Kursdaten für auf kanadische Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere von CanDeal DNA zu beziehen. Diese Daten werden die Geldpolitik der Bank sowie ihre Aufgaben im Bereich des Finanzsystems und der Mittelverwaltung unterstützen. Insbesondere werden sie im Zusammenhang mit dem Canadian Collateral Management Service (CCMS) genutzt. Die Nutzung des CCMS-Dreiparteien-Dienstes durch die Bank wird die Effizienz und Skalierbarkeit ihrer Sicherheitenverwaltung und ihrer Maßnahmen zur Liquiditätsversorgung verbessern, insbesondere in Zeiten starker marktweiter Belastungen", erklärte Phillipe Muller, Senior Director der Abteilung „Markets and Banking" der Bank of Canada.

TORONTO, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- CanDeal Data & Analytics („DNA"), ein führender Anbieter von Lösungen für Daten aus dem kanadischen außerbörslichen Finanzmarkt, freut sich, eine mehrjährige Vereinbarung mit der Bank of Canada über den Zugang zum CanDeal DNA Reference Pricing-Dienst bekannt zu geben. Die Bank of Canada wird den CanDeal DNA Reference Pricing-Dienst für operative Tätigkeiten, Marktanalysen, Forschungszwecke, die Entwicklung von Strategien sowie das Risikomanagement nutzen. CanDeal DNA hat sich zudem bereit erklärt, die Renditen der Referenzanleihen der kanadischen Regierung auf der Website der Bank of Canada zu veröffentlichen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Bank of Canada bei ihrer Arbeit unser gesamtes Spektrum an CanDeal-DNA-Preisinformationen nutzen wird. Die Entscheidung der Bank stellt eine wichtige Partnerschaft und einen Meilenstein für unser Unternehmen sowie für Kanada dar. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass unser kontinuierliches Engagement in der Branche – mit dem Ziel, den Bedürfnissen des heimischen Marktes gerecht zu werden und an Brancheninitiativen teilzunehmen – dazu beiträgt, das Vertrauen in die kanadischen Kapitalmärkte weiter zu stärken", sagte Andre Craig, President von CanDeal DNA. „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Bank of Canada fortzusetzen und zu Initiativen beizutragen, die die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Transparenz der kanadischen Finanzmärkte stärken."

ÜBER DIE CANDEAL GROUP

Die CanDeal Group wurde 2001 in Toronto, Kanada, gegründet und ist ein führender kanadischer Anbieter von elektronischen Handelsplattformen und Datendiensten für auf kanadische Dollar lautende Schuldverschreibungen und Derivate. Der Geschäftsbereich CanDeal Markets bietet Zugang zu einem umfangreichen Liquiditätspool für kanadische Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Einrichtungen, Provinzanleihen und Unternehmensanleihen sowie für Geldmarktinstrumente und Zinsswaps. CanDeal DNA stellt Marktteilnehmern, Vertriebskanälen und Lösungsanbietern umfassende und präzise, von Händlern stammende OTC-Daten für Preisgestaltung, Analysen und Referenzdaten zur Verfügung. CanDeal Benchmark Solutions ist ein unabhängiger Geschäftsbereich, der den Term CORRA, Kanadas Referenzzinssatz, verwaltet. CanDeal Solutions bietet gemeinsame Dienstleistungen für den kanadischen Markt an.

Zu den Anteilseignern von CanDeal zählen BMO Nesbitt Burns, CIBC World Markets, National Bank Financial, RBC Capital Markets, Scotia Capital, TD Securities und TSX. Besuchen Sie https://candeal.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-bank-of-canada-wahlt-den-reference-pricing-service-candeal-data--analytics-dna-als-preisquelle-fur-kanadische-festverzinsliche-wertpapiere-302878568.html