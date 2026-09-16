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    Volkswagens radikaler Rettungsplan nach Umsatzeinbruch

    Die deutsche Automobilindustrie steckt mitten in einem historischen Strukturwandel. Zölle, eine erstarkte chinesische Konkurrenz und der schleppende Umstieg auf die Elektromobilität setzen den Herstellern seit Jahren zu.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

     

    Eine Branche unter Dauerdruck 

    Seit 2019 hat die deutsche Automobilindustrie mehr als 100.000 Arbeitsplätze verloren – Tendenz weiter steigend. Der Branchenverband VDA warnt inzwischen vor einem noch größeren Aderlass bis 2035. Die Gründe sind bekannt: der zähe Umstieg auf Elektroautos, hohe Standortkosten, gestiegene Zölle und ein Wettbewerber, der immer stärker wird – mittlerweile kommt jedes dritte weltweit gebaute Auto aus China. 

    Der Druck trifft dabei nicht nur Volkswagen. Auch BMW und Mercedes-Benz verkaufen in diesem Jahr deutlich weniger Autos, vor allem in China, wo deutsche Hersteller lange Zeit zu den größten Gewinnern zählten. BMW hat seine Gewinnprognose bereits gesenkt. Zulieferer wie Bosch, Continental und ZF fahren Sparprogramme. Doch bei keinem deutschen Autobauer wird der Anpassungsdruck derzeit so deutlich wie bei Volkswagen, dem größten Hersteller der Branche und einem ihrer wichtigsten Arbeitgeber.  

     

    Volkswagen: Radikaler Umbau mit historischem Stellenabbau

    Volkswagen kämpft dabei an mehreren Fronten gleichzeitig: Die Auslieferungen in China sind zuletzt deutlich eingebrochen, der Konzerngewinn sank im zweiten Quartal um rund ein Drittel. Frühere Sparrunden haben daran nichts Grundlegendes geändert – der jetzt beschlossene „Zukunftsplan 2030" ist entsprechend deutlich radikaler als alles, was der Konzern zuvor versucht hat. Weltweit sollen 50.000 Stellen wegfallen, rund die Hälfte davon in Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden, was den Abbau allerdings zusätzlich verteuern könnte.  

    Für vier deutsche Werke – Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm – gibt es bislang keine gesicherte Zukunft, weil schlicht die Auslastung fehlt: Die Nachfrage nach Elektroautos aus diesen Werken blieb hinter den Erwartungen zurück. Das Ziel des Sparplans ist ambitioniert, denn die operative Marge soll von derzeit 3,8 auf neun Prozent steigen, mehr als eine Verdopplung. Der Kapitalmarkt reagierte zunächst mit Erleichterung: Die Aktie legte um sechs Prozent zu. Ein bemerkenswerter Kursanstieg angesichts der weiterhin schwierigen Lage – und ein Zeichen dafür, wie niedrig die Erwartungen inzwischen waren  

    Wie konsequent dieser Kurswechsel inzwischen gedacht wird, zeigte sich nur wenige Tage später am Beispiel Osnabrück. Volkswagen einigte sich mit dem Land Niedersachsen und dem Investor Aurelius Capital auf die Eckpunkte für den Verkauf des dortigen Werks. Die Autoproduktion war ohnehin bereits für 2027 zum Auslaufen vorgesehen. Nun soll aus der Fabrik, in der einst das Golf Cabrio und der T-Roc Cabriolet vom Band liefen, mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael als erstem Partner ein Zentrum für Verteidigungstechnik werden. Für rund 1.400 der derzeit 1.800 Beschäftigten soll es eine Anschlussperspektive geben. Der Fall zeigt exemplarisch, wie weit Volkswagen inzwischen bereit ist, sich von bisherigen Strukturen und Geschäftsfeldern zu lösen. 

     

    Reicht der Umbau aus?

    Ob der Kraftakt genügt, wird an der Börse skeptisch gesehen – und dafür gibt es handfeste Gründe. Das Margenziel liegt mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Wert und soll ausgerechnet in einem Umfeld erreicht werden, in dem das China-Geschäft weiter schwächelt. Hinzu kommt: Ähnliche Sparprogramme hat Volkswagen bereits mehrfach angekündigt, ohne die Marge nachhaltig zu verbessern. Entsprechend zurückhaltend bewertet der Markt die Aktie, die weiterhin deutlich unter ihrem Jahreshoch notiert. Den großen Wurf trauen Anleger dem Umbau also noch nicht zu. Das eigentliche Urteil fällt in den kommenden Quartalen: daran, ob sich China stabilisiert, ob sich für die vier unsicheren Werke Lösungen finden und ob Volkswagen bei der Marge tatsächlich vorankommt. 

     

    So könnten Anleger handeln

    Für risikofreudige Anleger, die davon ausgehen, dass Volkswagen den angekündigten Konzernumbau überzeugend umsetzt und die operative Marge im zweiten Halbjahr wie in Aussicht gestellt anzieht, könnte ein Open End Turbo Long mit der WKN DN5EQF eine mögliche Handlungsoption darstellen. Ein Turbo Long Zertifikat ermöglicht es Anlegern, mit einem Hebel überproportional an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren. 

    die dagegen mit einer anhaltenden Schwäche in China rechnen oder weitere Belastungen durch die Verhandlungen um die vier unsicheren Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm erwarten, könnten sich mit einem Endlos Turbo Short mit der WKN DU8XT4 positionieren und sich in Erwartung sinkender Kurse entsprechend aufstellen.

     

    Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert die Knock-Out Barriere erreicht, auf null fällt oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

     

    Erläuterungen und Risikohinweise zu den Produkten

     

    Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

    Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht und können unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DN5EQF bzw. https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU8XT4 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DN5EQF bzw. https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU8XT4 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

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    Marcus Landau
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    Marcus Landau, Derivate-Sales-Experte bei der DZ BANK, schreibt zu aktuellen Markt- und Produktthemen. Als Abteilungsdirektor Public Distribution ist er bei der DZ BANK für die Bereiche Vermarktung und Emission von Hebelprodukten und Zertifikaten mitverantwortlich und besitzt rund 15 Jahre Branchenerfahrung. In seinen Kommentaren beleuchtet er regelmäßig verschiedene Märkte und zeigt Handlungsmöglichkeiten für Anleger und Trader auf. Die DZ BANK ist einer der größten Derivate-Emittenten in Deutschland.
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    Verfasst von Marcus Landau
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    Volkswagens radikaler Rettungsplan nach Umsatzeinbruch Die deutsche Automobilindustrie steckt mitten in einem historischen Strukturwandel. Zölle, eine erstarkte chinesische Konkurrenz und der schleppende Umstieg auf die Elektromobilität setzen den Herstellern seit Jahren zu. Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW verkauften im ersten Halbjahr 2026 weniger Fahrzeuge als im Vorjahr – und schnitten damit schlechter ab als der Weltmarkt, welcher selbst bereits schrumpfte. Wie tief der Einschnitt inzwischen reicht, zeigte sich nun in Wolfsburg besonders deutlich. Am 4. September 2026 hat der Aufsichtsrat von Volkswagen einstimmig einem weitreichenden Sparprogramm zugestimmt: Weltweit sollen Stellen wegfallen, für vier deutsche Werke fehlt zudem eine langfristige Perspektive. Ein Blick auf die Lage der Branche und die Zahlen des Wolfsburger Konzerns zeigt, warum der Schritt aus Sicht des Managements unausweichlich war.

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