DataTracks schließt ersten Live-GloBE-Einreichungszyklus ab und führt knapp 500 Pillar Two Einreichungen in mehr als 10 Jurisdiktionen durch

Der von der HMRC zugelassene Anbieter hat fast 500 Pillar Two Einreichungen, darunter mehr als 150 GIRs, für über 160 Kunden in mehr als 10 Jurisdiktionen abgeschlossen

WEYBRIDGE, GB / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / DataTracks, das von der HMRC als autorisierter Softwareanbieter für Pillar Two Einreichungen im UK anerkannt ist, hat seinen ersten regulären Pillar Two BEPS-Einreichungszyklus abgeschlossen und dabei fast 500 Meldungen, darunter mehr als 150 GIRs, in über 10 Jurisdiktionen für mehr als 160 Kunden übermittelt. Dieser Meilenstein krönt zwei Jahrzehnte Arbeit im Bereich der regulatorischen Berichterstattung.

Der Zyklus umfasste GloBE-Informationserklärungen (GIR), inländische Ergänzungssteuererklärungen im Rahmen lokaler QDMTT-Regelungen (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), UK-Overseas Return Notifications (ORNs) sowie weitere jurisdiktionsspezifische Erklärungen und Meldungen. Mehrere Jurisdiktionen in diesem Zyklus, darunter die Niederlande und Luxemburg, verlangen ähnliche Meldungen, mit denen nach den jeweils geltenden lokalen Vorgaben bestätigt wird, wo die GIR zentral eingereicht wurde. DataTracks reichte jede Meldung direkt bei der zuständigen Steuerbehörde in mehr als 10 Jurisdiktionen ein, darunter das Vereinigte Königreich, Luxemburg, die Niederlande, Kanada, Zypern, die Tschechische Republik und Spanien.

„Die Einreichung von fast 500 Meldungen in mehr als 10 Jurisdiktionen in einem Zyklus – davon mehr als 150 GIRs – unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fristen, Schemata und inländischer Ergänzungssteuervorschriften ist ein klarer Beweis dafür, dass unsere Plattform den realen Bedingungen des ersten Zyklus standhält“, sagte Saurabh Satija, VP Sales – UK & Irland, Global Head BEPS & Pillar Two bei DataTracks. „Konzerne, die sich noch auf ihren ersten Zyklus vorbereiten, sollten daraus eine Lehre ziehen: Überprüfen Sie die Daten vor der Einreichung, nicht danach.“

Warum dies gerade jetzt wichtig ist

Pillar Two ist das globale Mindeststeuer-Rahmenwerk der OECD/G20, das multinationale Konzerne mit einem konsolidierten Umsatz von 750 Millionen Euro oder mehr in mindestens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre verpflichtet, in jeder Jurisdiktion, in der sie tätig sind, einen effektiven Steuersatz von mindestens 15 % zu zahlen. Dies war der erste Zyklus, in dem betroffene Konzerne diese Regel in konkrete, jurisdiktionsspezifische Einreichungen umsetzen mussten, statt die Auswirkungen lediglich zu modellieren. Die Herausforderung ging über die reine Berechnung der Steuer hinaus: Die Konzerne mussten ein globales Rahmenwerk in unterschiedliche lokale Datenanforderungen, Validierungsregeln und Einreichungsprozesse umsetzen.