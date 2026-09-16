🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    DataTracks schließt ersten Live-GloBE-Einreichungszyklus ab und führt knapp 500 Pillar Two Einreichungen in mehr als 10 Jurisdiktionen durch

    Der von der HMRC zugelassene Anbieter hat fast 500 Pillar Two Einreichungen, darunter mehr als 150 GIRs, für über 160 Kunden in mehr als 10 Jurisdiktionen abgeschlossen

     

     

    WEYBRIDGE, GB / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / DataTracks, das von der HMRC als autorisierter Softwareanbieter für Pillar Two Einreichungen im UK anerkannt ist, hat seinen ersten regulären Pillar Two BEPS-Einreichungszyklus abgeschlossen und dabei fast 500 Meldungen, darunter mehr als 150 GIRs, in über 10 Jurisdiktionen für mehr als 160 Kunden übermittelt. Dieser Meilenstein krönt zwei Jahrzehnte Arbeit im Bereich der regulatorischen Berichterstattung.

     

    Der Zyklus umfasste GloBE-Informationserklärungen (GIR), inländische Ergänzungssteuererklärungen im Rahmen lokaler QDMTT-Regelungen (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), UK-Overseas Return Notifications (ORNs) sowie weitere jurisdiktionsspezifische Erklärungen und Meldungen. Mehrere Jurisdiktionen in diesem Zyklus, darunter die Niederlande und Luxemburg, verlangen ähnliche Meldungen, mit denen nach den jeweils geltenden lokalen Vorgaben bestätigt wird, wo die GIR zentral eingereicht wurde. DataTracks reichte jede Meldung direkt bei der zuständigen Steuerbehörde in mehr als 10 Jurisdiktionen ein, darunter das Vereinigte Königreich, Luxemburg, die Niederlande, Kanada, Zypern, die Tschechische Republik und Spanien.

     

    „Die Einreichung von fast 500 Meldungen in mehr als 10 Jurisdiktionen in einem Zyklus – davon mehr als 150 GIRs – unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fristen, Schemata und inländischer Ergänzungssteuervorschriften ist ein klarer Beweis dafür, dass unsere Plattform den realen Bedingungen des ersten Zyklus standhält“, sagte Saurabh Satija, VP Sales – UK & Irland, Global Head BEPS & Pillar Two bei DataTracks. „Konzerne, die sich noch auf ihren ersten Zyklus vorbereiten, sollten daraus eine Lehre ziehen: Überprüfen Sie die Daten vor der Einreichung, nicht danach.“

     

    Warum dies gerade jetzt wichtig ist

     

    Pillar Two ist das globale Mindeststeuer-Rahmenwerk der OECD/G20, das multinationale Konzerne mit einem konsolidierten Umsatz von 750 Millionen Euro oder mehr in mindestens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre verpflichtet, in jeder Jurisdiktion, in der sie tätig sind, einen effektiven Steuersatz von mindestens 15 % zu zahlen. Dies war der erste Zyklus, in dem betroffene Konzerne diese Regel in konkrete, jurisdiktionsspezifische Einreichungen umsetzen mussten, statt die Auswirkungen lediglich zu modellieren. Die Herausforderung ging über die reine Berechnung der Steuer hinaus: Die Konzerne mussten ein globales Rahmenwerk in unterschiedliche lokale Datenanforderungen, Validierungsregeln und Einreichungsprozesse umsetzen.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    DataTracks schließt ersten Live-GloBE-Einreichungszyklus ab und führt knapp 500 Pillar Two Einreichungen in mehr als 10 Jurisdiktionen durch Der von der HMRC zugelassene Anbieter hat fast 500 Pillar Two Einreichungen, darunter mehr als 150 GIRs, für über 160 Kunden in mehr als 10 Jurisdiktionen abgeschlossen  WEYBRIDGE, GB / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / DataTracks, das von der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     