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    Neue Fördermittel

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    Milliarden-Deal für IBM: Die Quanten-Revolution nimmt Fahrt auf

    IBM erhält über seine Tochter Anderon eine Milliarde US-Dollar aus US-Fördermitteln. Damit soll die Fertigung von Quantenwafern deutlich schneller wachsen.

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM erhält eine Milliarde US-Dollar für Quantenwafer
    • Anderon fertigt erste Quantenwafer in Albany
    • Förderung stärkt skalierbare US-Quantenfertigung
    • Report: KI braucht Strom
    Neue Fördermittel - Milliarden-Deal für IBM: Die Quanten-Revolution nimmt Fahrt auf
    Foto: Unsplash

    IBM kann beim Ausbau seiner Quantencomputer-Sparte auf eine massive Finanzspritze setzen. Die Tochter Anderon hat eine Fördervereinbarung über 1 Milliarde US-Dollar mit dem US-Handelsministerium finalisiert. Das Geld stammt aus dem CHIPS and Science Act und soll die Forschung und Entwicklung rund um die Fertigung von Quantenwafern in den USA beschleunigen.

    Die Vereinbarung war bereits im Mai im Rahmen einer Absichtserklärung zwischen IBM und dem US-Handelsministerium angekündigt worden. Anderon betreibt in Albany im Bundesstaat New York eine speziell auf Quantencomputer ausgerichtete Fertigungsstätte. IBM investiert zusätzlich 1 Milliarde US-Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen.

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    Erste Quantenwafer bereits in Produktion

    Anderon betreibt eine sogenannte Pure-Play-Fertigung. Das Unternehmen produziert damit Quantenwafer für Kunden aus der gesamten Branche, ohne selbst auf eine bestimmte Quantencomputing-Plattform beschränkt zu sein. Die Anlage verfügt über eine Fertigungskapazität für 300-Millimeter-Wafer.

    Der Fokus liegt zunächst auf Wafern für supraleitende Qubit-Arrays sowie auf Komponenten für die Ein- und Ausgabe von Quantensignalen und deren Auslese. Weitere Quantentechnologien sollen künftig hinzukommen. Nach Angaben von Anderon laufen die ersten Quantenwafer bereits durch die Fertigungsanlage.

    "Diese Vereinbarung mit dem Handelsministerium stärkt unsere Fähigkeit, die Produktionskapazitäten bereitzustellen, die die Quantenindustrie benötigt", sagte Anderon-Chef Mukesh Khare. Die neue Infrastruktur solle dabei helfen, Fortschritte aus der Forschung in reale Anwendungen zu überführen.

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    IBM will Fertigung hochskalieren

    Auch für die Quantenstrategie von IBM spielt Anderon eine wichtige Rolle. "Die Quanten-Roadmap von IBM erfordert eine Fertigungsbasis, die sich so schnell skalieren lässt, wie es unsere Arbeit erfordert", sagte Jay Gambetta, Leiter von IBM Research. Die Konzentration auf die Waferfertigung ermögliche es IBM, die Entwicklung der nächsten Generation von Quantencomputern zu beschleunigen.

    Mit der Förderung will die US-Regierung zugleich die heimischen Lieferketten stärken. Skalierbare Fertigung gilt als entscheidend, wenn Quantencomputer künftig kommerziell eingesetzt werden sollen. Die Technologie könnte unter anderem bei der Entwicklung neuer Materialien und Chemikalien, bei Optimierungsproblemen und in der Cybersicherheit zum Einsatz kommen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 210,7EUR auf Tradegate (16. September 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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