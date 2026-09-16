BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. L'Oreal habe den Absatz etwas gesteigert und Marktanteile gewonnen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 380,2EUR auf Tradegate (16. September 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



