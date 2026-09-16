HiTHIUM bringt eine integrierte Natrium-Ionen-Energiespeicherlösung der nächsten Generation auf den Markt, um die Industrialisierung der Natrium-Ionen-Technologie voranzutreiben

XIAMEN, China, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. September stellte HiTHIUM, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiespeichertechnologie, im Rahmen seiner Produkteinführungsveranstaltung „Powered Day in, Day out" offiziell seine integrierte Natrium-Ionen-Energiespeicherlösung der nächsten Generation vor. Zu den neuen Produkten gehört das ∞Power N4,0 MWh, ein 4-MWh-Natrium-Ionen-Energiespeichersystem, das mit der hochkapazitiven Natrium-Ionen-Batterie ∞Cell N785Ah ausgestattet ist. HiTHIUM kündigte außerdem an, im Jahr 2027 mit der Serienproduktion und Auslieferung zu beginnen. Mit einer vorgesehenen Lebensdauer von 30 Jahren bietet das System eine Lösung auf Infrastruktur-Niveau für den Einsatz von Natrium-Ionen-Batterien.

Auf der Grundlage integrierter Kompetenzen in den Bereichen Materialien, Zellen, Fertigung, Systemintegration, Stationsanwendungen und Lebenszyklus-Dienstleistungen treibt HiTHIUM die Natrium-Ionen-Technologie von der Validierungsphase hin zum großflächigen Einsatz voran.

„Energiespeichertechnologien müssen zwei Hürden überwinden, um einen großflächigen Einsatz zu erreichen: Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit", sagte Dr. Nazar Yi, Chief Technology Officer von HiTHIUM. Natrium kommt in großen Mengen vor und ist weit verbreitet, was die Versorgungssicherheit und die Stabilität der Lieferketten gewährleistet. Da sich die Materialsysteme, Herstellungsverfahren und Lieferketten für Natrium-Ionen-Batterien weiter ausreifen, können diese Batterien den Schritt von einer Energietechnologie hin zu einer Infrastruktur vollziehen.

Aufbauend auf seinen integrierten Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Qualitätssicherung und Lieferkettenentwicklung hat HiTHIUM sein Know-how auf die Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien übertragen – von den Materialien bis hin zu Anwendungen in Ladestationen.

„Wir sind von den grundlegendsten chemischen und materialwissenschaftlichen Aspekten ausgegangen und haben die 30-jährige Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien nachgezeichnet", sagte Dr. Aileen Wang, Direktorin des Batterieforschungsinstituts. Getreu dieser Philosophie verfolgte HiTHIUM einen integrierten Innovationsansatz bei Zelldesign und Fertigungsprozessen und entwickelte die Natrium-Ionen-Batterie „∞Cell N785Ah" für die Energiespeicherung. Es zeichnet sich durch eine Lebensdauer von 20.000 Ladezyklen aus, unterstützt Speicherdauern von 2 bis 8 Stunden und ist vollständig kompatibel mit der 1.000-Ah-Lithium-Ionen-Fertigungsplattform von HiTHIUM, einschließlich der Produktionslinien für die Zell- und Systemintegration, wodurch eine schnelle Steigerung der Produktionskapazität für Natrium-Ionen-Batterien ermöglicht wird.